殺雞儆猴 北八道股市操縱案 中證監重罰254億台幣

中國證監會對股市操縱違規行為開出有史以來最大罰單。北八道集團有限公司涉嫌濫用槓桿交易，違規聚集運用市場和槓桿資金，利用虛假交易，在 2 個多月內巨額操縱多檔次新股股票。由於影響惡劣，證監會擬對其處以「沒一罰五」的頂格罰款，罰沒金額高達 55 億元人民幣 (約 254 億元新台幣)。

香港《文匯報》報導，調查組發現，2017 年 2 月到 5 月的短短 2 個多月間，北八道集團及其實際控制人組建控制了一個分工明確的操盤團隊，通過多個配資中介籌集資金數十億元。他們利用多達 300 多個股票賬戶、100 多台電腦，以及 10 多位操盤手同時交易，採用頻繁對倒成交，盤中拉抬股價，快速分散控股等異常交易手法，炒作多檔次新股，涉嫌操縱市場。

其中操縱張家港行 (002839-CN) 違法所得 1.39 億元，操縱江陰銀行 (002807-CN) 違法所得 3.4 億元，操縱和勝股份 (002824-CN) 違法所得 4.67 億元，合計 9.45 億元。

張家港行股價

去年 2 月以張家港行、江陰銀行，以及和勝股份為龍頭的一批次新股曾遭暴炒，股票短期內連續大幅上漲，價量變化非常明顯，積聚了較大的風險，市場監控發現當時有多處可疑的關聯賬戶交替操作，合力拉抬，涉嫌操縱市場。

證監會擬對北八道集團及其實際控制人處以 5 倍頂格罰款，罰沒總額近 55 億元，是證監會有史以來查辦的最大一宗股市操縱案。

金融界網站引述接近證監會人士透露，一般操縱股價罰沒對象是個人，但此次處罰對象是集團，說明目前操縱二級市場股價的團夥和公司化運作日益明顯。實際控制人往往依託實業公司的人員和資金流組建團隊，操縱股價，手法較為隱蔽。

證監會相關人員表示，目前通過集中打擊北八道集團涉嫌操縱市場案為代表的一批重大典型操縱案件，次新股操縱炒作明顯降溫，投機交易氛圍得到有效遏制，個股平均換手率大幅下降；證監會將繼續保持稽查執法的高壓姿態。

北八道炒作次新股手法

■ 在前期瘋狂買入次新股股票，吸引大量市場目光，令普通投資者跟風買進。

■ 在利用完被操縱股票時轉手大舉拋售股票，導致股價發生劇烈波動。

■ 利用公司組織的便利，利用 300 多個股票賬戶、100 多台電腦，以及 10 多位操盤手同時交易，分散資金操縱市場。

■ 人員分工明確，團夥作案特徵明顯。

■ 大量使用配資公司的資金。