[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧03月14日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 3231 緯創 108392 00637L 元大滬深300正2 97921 2888 新光金 76956 2409 友達 69735 3481 群創 60054 2344 華邦電 54087 2317 鴻海 49829 2353 宏碁 47574 00632R 元大台灣50反1 46852 2371 大同 45240 2883 開發金 44814 2367 燿華 41713 2337 旺宏 40479 2408 南亞科 32321 6116 彩晶 32195 3026 禾伸堂 31871 2313 華通 30190 2303 聯電 29865 2891 中信金 29860 2027 大成鋼 28157 2890 永豐金 27499 2856 元富證 25553 00633L 富邦上証正2 25158 2448 晶電 23846 2330 台積電 23773 1314 中石化 19968 2887 台新金 18721 3090 日電貿 18028 00677U 富邦VIX 17714 1310 台苯 17561
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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