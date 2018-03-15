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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧03月14日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
3231   緯創                108392  
00637L 元大滬深300正2       97921  
2888   新光金               76956  
2409   友達                 69735  
3481   群創                 60054  
2344   華邦電               54087  
2317   鴻海                 49829  
2353   宏碁                 47574  
00632R 元大台灣50反1        46852  
2371   大同                 45240  
2883   開發金               44814  
2367   燿華                 41713  
2337   旺宏                 40479  
2408   南亞科               32321  
6116   彩晶                 32195  
3026   禾伸堂               31871  
2313   華通                 30190  
2303   聯電                 29865  
2891   中信金               29860  
2027   大成鋼               28157  
2890   永豐金               27499  
2856   元富證               25553  
00633L 富邦上証正2          25158  
2448   晶電                 23846  
2330   台積電               23773  
1314   中石化               19968  
2887   台新金               18721  
3090   日電貿               18028  
00677U 富邦VIX              17714  
1310   台苯                 17561
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