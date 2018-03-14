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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧03月14日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23965      5027   476.73  
0059   富邦金融             15105      4973   303.74  
0058   富邦發達              7403      4196   176.43  
0051   元大中型100          11171      9500   117.59  
0055   元大MSCI金融         34236     36654    93.40  
00704L 台新MSCI台灣正2       4279      4878    87.72  
00707R 元大S&P日圓反1        4066      4855    83.75  
0054   元大台商50            9341     12124    77.05  
00663L 國泰臺灣加權正2       2841      4309    65.93  
00714  群益道瓊美國地產      3550      5567    63.77  
0052   富邦科技              3757      6000    62.62  
00702  國泰標普低波高息      8301     13688    60.64  
0053   元大電子              3946      6988    56.47  
00635U 元大S&P黃金          24182     44014    54.94  
00698L 元大美債7-10正2       2771      5649    49.05  
0061   元大寶滬深          193797    398116    48.68  
00705R 台新MSCI台灣反1       3408      7315    46.59  
00699R 元大美債7-10反1       2384      5714    41.72  
00691R 兆豐藍籌30反1         2858      7106    40.22  
00692  富邦公司治理         47826    120280    39.76  
006206 元大上證50           66318    187278    35.41  
006207 FH滬深               51220    150392    34.06  
008201 BP上證50               936      2749    34.05  
00667  元大韓國              1575      4929    31.95  
00657  國泰日經225           2155      7264    29.67  
00689R 國泰20年美債反1       1573      5389    29.19  
00642U 元大S&P石油          28508    101321    28.14  
00639  富邦深100            79982    302903    26.41  
00648R 元大S&P500反1        36457    144188    25.28  
00706L 元大S&P日圓正2        1157      4584    25.24
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