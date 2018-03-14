◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧03月14日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23965 5027 476.73 0059 富邦金融 15105 4973 303.74 0058 富邦發達 7403 4196 176.43 0051 元大中型100 11171 9500 117.59 0055 元大MSCI金融 34236 36654 93.40 00704L 台新MSCI台灣正2 4279 4878 87.72 00707R 元大S&P日圓反1 4066 4855 83.75 0054 元大台商50 9341 12124 77.05 00663L 國泰臺灣加權正2 2841 4309 65.93 00714 群益道瓊美國地產 3550 5567 63.77 0052 富邦科技 3757 6000 62.62 00702 國泰標普低波高息 8301 13688 60.64 0053 元大電子 3946 6988 56.47 00635U 元大S&P黃金 24182 44014 54.94 00698L 元大美債7-10正2 2771 5649 49.05 0061 元大寶滬深 193797 398116 48.68 00705R 台新MSCI台灣反1 3408 7315 46.59 00699R 元大美債7-10反1 2384 5714 41.72 00691R 兆豐藍籌30反1 2858 7106 40.22 00692 富邦公司治理 47826 120280 39.76 006206 元大上證50 66318 187278 35.41 006207 FH滬深 51220 150392 34.06 008201 BP上證50 936 2749 34.05 00667 元大韓國 1575 4929 31.95 00657 國泰日經225 2155 7264 29.67 00689R 國泰20年美債反1 1573 5389 29.19 00642U 元大S&P石油 28508 101321 28.14 00639 富邦深100 79982 302903 26.41 00648R 元大S&P500反1 36457 144188 25.28 00706L 元大S&P日圓正2 1157 4584 25.24
◆台灣集中市場自營商持股比率前30名鉅亨台北資料中心
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