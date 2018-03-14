指數公司授權富邦投信發行「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」

證交所旗下臺灣指數公司與富邦投信簽訂「臺灣指數公司中小型 A 級動能 50 指數」授權合約，預計今年發行 ETF，臺灣指數公司表示，今年第二季預計有第一金投信、新光投信分別發行 3 檔 (包含工業 30 原型、工業 30 反向一倍及客製化特選高收益指數等 ETF，加上此次授權「中小型 A 級動能 50 指數」，累計已有 8 檔台股 ETF 追蹤該公司指數。「中小型 A 級動能 50 指數」主要運用市場模型獲取股價成長動能，以財務理論中市場模型的α(Alpha) 係數、β(Beta)係數訂定指標，篩選出超額報酬表現最高的前 50 檔中小型上市公司，建構具有成長動能策略的投資組合。



「中小型 A 級動能 50 指數」自去年 3 月發布到今年 3 月 9 日止，指數總報酬率達 28.16%，超越同期間加權股價報酬指數 17.33%，以及小型 300 報酬指數 12.02% 表現，顯示其指數投資策略能以系統性規則實現動能因子投資，讓投資人掌握成長趨勢。



臺灣指數公司於去年 3 月 13 日發布「中小型 A 級動能 50 指數」、「中小型精選 50 指數」，此次授權富邦投信「臺灣指數公司中小型 A 級動能 50 指數」屬於中小型企業相關指數的範疇。



截至 2 月底止，臺灣指數公司完成自有指數授權發行 7 檔 ETF，其中 4 檔 ETF(藍籌 30 原型及反向一倍 ETF、低波動精選 30ETF 及特選高息低波 ETF)已於去年陸續掛牌，追蹤資產規模合計超過 76 億；今年 (2018) 第二季預計將有第一金投信及新光投信合計發行 3 檔(包含工業 30 原型、工業 30 反向一倍及客製化特選高收益指數)ETF，加上此次授權富邦投信「中小型 A 級動能 50 指數」規劃發行 ETF，累計已有 8 檔台股 ETF 追蹤該公司指數，有助推動台股 ETF 多元化及活絡資本市場。



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