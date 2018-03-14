【富蘭克林投顧】理柏台灣基金獎摘五星 富蘭克林創連續獲獎19年新里程

台灣五大基金獎陸續公佈，富蘭克林證券投顧已累積 12 座獎項肯定，同時創下 19 年連續獲獎不中斷的傲人紀錄（註 1），顯示無論市場晴雨，經理團隊的操盤實力與多元優質的基金皆能靈活因應，協助投資人的財富大計穩中求進。

理柏台灣基金獎揭曉 富蘭克林四檔基金摘五星

台灣理柏基金獎昨（13）天揭曉得獎基金名單，富蘭克林以四檔優勢基金奪下五個獎項，包括「富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金」（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）、「富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金」（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）今年再度蟬聯「環球新興市場當地貨幣債券五年期」、「環球債券十年期」兩項大獎寶座。

而「富蘭克林高科技基金（本基金之配息來源可能為本金）」在短中長期皆表現不俗，不只連續三年穩坐「美國股票十年期」寶座，今年更有「美國股票三年期」獎錦上添花；此外，「富蘭克林坦伯頓金磚四國基金」也因率先掌握金磚四國股市復甦的契機交出亮麗成績，「環球新興市場股票三年期」獎輕鬆入袋。

富蘭克林股債團隊操盤能力突出，不少基金已是台灣理柏基金獎的常勝軍，例如「富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金」（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）自 2009 年該基金獎在台灣舉辦起，已九次獲獎，「富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金」（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）則自總代理核准在台銷售後，自 2014 年起便年年掄獎。

新興市場續唱高調 富蘭克林新興股債專家精準領航

全球經濟同步擴張、企業獲利持續成長雙引擎的驅動下，可望支撐風險性資產繼續上攻，特別是有政經改善題材、資金回流、結構轉型加持的新興股債市重返主舞台。富蘭克林總代理之新興股票型基金有 12 檔之多，從單一國家到區域、大型股到中小型企業，歷年來在基金獎獲獎紀錄亮麗，例如挾著逾 30 年的新興股市操盤經驗，今年已二度蟬聯指標年度台灣基金大獎的「新興市場股票團隊」大獎寶座，新興股市專家穩居領導地位。

而債券資產方面，指標年度台灣基金大獎「全球固定收益團隊」也獎落富蘭克林，理柏台灣基金獎亦是嶄獲頗豐，多檔總代理的債券型基金是歷屆基金獎的常勝軍，也長期受台灣投資人青睞，其中富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）因操盤策略靈活，可望為投資人同步掌握新興市場原幣債市高殖利率與貨幣升值的雙重利基。

富蘭克林美國專家出招 老馬識途雙「技」產業覓契機

富蘭克林全球投資專家的封號非浪得虛名，新興股債市操盤實力已有可觀獎項數當靠山，美股方面也是連傳捷報，憑藉超過 70 年的美股投資經驗，今年不但榮獲指標年度台灣基金大獎中的美國大型股票團隊與科技團隊雙料團隊大獎，經理團隊深度廣度兼備，總代理之基金投資標的亦涵蓋多元。

其中成立滿 50 周年（註 2）的富蘭克林高科技基金（本基金之配息來源可能為本金）在今年的基金獎已累計入手三個獎座，成立以來精準聚焦於領導性創新題材，精選可受惠全球科技產業持續進步的個股，現階段側重科技、健康醫療領域，穩健中求積極的選股策略，讓基金表現歷久彌堅，從 2010 年起在台累積獲獎數已高達 15 座（同註 1）。

富蘭克林基金專家：第二季佈局掌握「新．動．利」策略

富蘭克林表示，今年金融市場多頭氣勢未見消退，然而有鑒於波動升溫，理財時仍應保持分散與彈性以因應盤勢變動，建議採取「新興市場」、「動態調整」、「利基產業」的「新．動．利」投資配置策略，輔以富蘭克林的強勢基金與周全的基金理財服務，竭力協助投資人聰明佈局掌握先機。

◇新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站查閱本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。

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