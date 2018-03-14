歐股盤前─貿易戰憂慮升溫 指數期貨漲跌互見

美國總統川普計畫對中國進口商品加徵關稅，市場擔心引發貿易戰；週三 (14 日) 歐股盤前，主要指數期貨漲跌互見。

台北時間週三下午 3 點 27 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 1.41%，英國 FTSE 指數期貨上漲 0.03%，德國 DAX 指數期貨下跌 2.18%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.09%。

根據 CNBC 報導，川普打算對中國進口商品加徵關稅，金額高達 600 億美元，目標鎖定科技與電信產業，最終被納入課稅清單的商品，可能多達上百項，市場對貿易戰的憂慮，再度升溫。

據傳美國貿易代表賴海哲和貿易委員會主任納瓦羅，已向川普提交對中國進口商品加徵關稅的計畫，金額為 300 億美元，但川普期望的金額，顯然遠高於此。

除有意對中國進口商品加徵關稅外，川普昨天的另一項「創舉」，是宣布開除國務卿提勒森，受上述消息影響，週二美股走低，道瓊工業指數收跌 0.68%，標普 500 指數收跌 0.64%，那斯達克指數收跌 1.02%。

產業消息方面，包括 Adidas、擁有多個時尚品牌的 Inditex 集團、保德信 (Prudential)，以及英國連鎖超市 Morrisons，都將發布營收。

經濟數據方面，歐元區將於倫敦時間週三上午 10 點，公布工業生產與就業數據。