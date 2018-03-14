蘋果無線充電器要上市了 售價1488元你還會買嗎?

3月14日，有消息稱蘋果公司的無線充電板AirPower將在3月底前上市。蘋果中國區相關人士在接受21世紀經濟報道采訪時則表示，截至目前還沒有新産品上市的具體時間，他們依舊在等待通知。

記者在蘋果公司官網上了解到，AirPower最大輸出功率為29W，可使用特殊的無線電信号來檢測充電設備的位置和類型。與市面上現有的無線充電器相比，它的最大特色是能夠為3台設備同時充電。除了多機器同時充電技術，它還具備兩種不同的無線充電标準，可以滿足iPhone和Apple Watch的不同需求。

今年2月末，據AppleInsider報道，AirPower將在3月底開賣，價格估計在199美元左右，約合人民币1261元，國航價格可能達到1488元。蘋果全球市場營銷高級副總裁菲爾-席勒曾表示，對Apple Watch來說，蘋果公司自己的無線充電标準更高效。

就在上周，小米剛剛發布了無線充電器MIX2S。不久之前，三星Galaxy S9無線充電器也于2月25日正式發布。分析人士稱，這款産品能否讓用戶買單，還是取決于其解決了用戶多大的問題，在手機市場逐漸飽和，技術壁壘逐漸突破的情況下，售價高昂的蘋果産品依舊存在着不确定性。

來源：21世紀經濟報道

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