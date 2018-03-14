產品組合轉佳＋降低生產成本，信音去年獲利年增38%，EPS1.16元

【財訊快報／陳浩寧報導】信音 (6126) 去年獲利 1.33 億元，年增 37.62%，EPS1.16 元，經董事會決議擬每股配息 0.35 元、配股 0.35 元，以今日盤中股價 14.30 元計算，殖利率 2.44%；並決議買回庫藏股 3000 張，每股區間 9.5-18 元。信音表示，去年在 NB 及非 NB 的業務進展都不錯，NB 業務穩定，非 NB 部分，包含消費性電子、防水連接器等出貨都有成長，帶動產品組合轉佳，再加上進行生產端的調整，改善製程、精實人力，有效降低生產成本，皆帶動獲利提升。



信音早期以 NB 產品起家，後因競爭加劇，一度導致公司虧損，前年順利轉盈，今年在產品組合轉佳及生產成本降低之下，獲利較前年成長亮眼。信音指出，去年 NB 及非 NB 產品營收占比約為 6:4，今年包含智慧音箱、工控防水連接器等，都有穩定成長，盼持續增加非 NB 產品比重。



而在車用部分，信音則提到，目前有一兩個客戶在認證導入中，切入的產品為輕型電動車線束及倒車雷達等產品，惟車用產品認證時間較長，最快要下半年效益才會放大。



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