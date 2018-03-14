金蝶(00268-HK): 全力構建企業雲服務生態

金蝶(00268-HK)於2017年度集團錄得營業額23.03億元(人民幣. 下同)，同比增長23.7%；其中管理軟件業務收入17.35億元，同比升14.1%；雲服務業務收入同比增長 66.7%至5.68億元。經營活動淨現金流人8.24億元，升34.6%。

然而股東應佔利潤為3.1億元，升約7.6%；主要因為2016年錄得一次性處置收益1.39億元；純利率13.5%，降2個百分點；每股盈利11.04分，升6.2%。末期息每股1.3分(2016年度沒有派息)。

期內可供出售可供出售金融資產，同比升2.3倍至3.97億元；投資性房地產公允價值變動收益0.96億元；來自其收益3.49億元，升32%。

持續經營業務的專案及顧問式主導業務，分部經營溢利則為4.57億元，升78.8%；產品主導業務則微跌1%至2.44億元；創新業務虧損收窄51.9%至0.18億元。

集團主席 徐少春稱，2017 年集團實現公司收入增速六年來新高。集團順應企業數字化轉型需求強勁的增長趨勢，加快雲轉型和加大雲業務投入，全力構建和完善企業雲服務生態。IDC 報告顯示，金蝶在 SaaS 雲服務市場和中國成長型企業應用軟件市場等領域獲得“五項第一”，包括在整體企業 SaaS 雲服務、SaaS ERP 和 SaaS 財務雲市場等細分領域均拔得頭籌。

在大中型企業市場的專案及顧問式主導業務上，錄得收入增長21.1%至17.5億元；當中金蝶雲增長87.7%至3.93億元，佔集團收入 17.1%，客戶數同比增長超過 120%，續費率保持在 90%以上。期內，金蝶雲重磅推出財務機器人，不僅覆蓋了傳統 RPA 領域，而且融合了最新人工智能的計算能力、認知能力、學習能力，在語言對話（NLP 自然語意理解與表達）、視覺識別（人臉識別、單據識別）等多個領域取得了技術突破，極大提升了用戶體驗。幫助幸福西餅，實現 172 家衛星工廠，當日訂單日清日結，新鮮送達的“幸福承諾”。

集團大中企業管理軟件 EAS 業務總合同額同比增長 26.4%。期內，金蝶 EAS續簽了招商局、港中旅等大型、超大型集團企業，助其進一步數字化轉型，實現企業數據自由共享。

至於小微企業市場的產品主導業務，收入同比升27.4%至4.93億元；精斗雲付費用戶同比增長 75%。而管易雲與金蝶雲產品深度融合，期內管易雲系統處理訂單總量超 11 億單，支撐商家交易流水近 2000 億元人民幣，全網服務商家店鋪數量超過 10 萬家。管易雲在雙 11 當日全網訂單量超 2.15 億單，同比增長 62%，承載交易流水突破 456 億人民幣，相當於天貓整體交易額六分之一。

創新與投資業務方面，同比增長99%至0.6億元。1.雲之家持續倡導新的工作方式，蟬聯大中型企業移動辦公市場第一；V9 新版雲之家面世，推出個性化工作臺、智能審批、報表秀秀等創新功能。IDC 資料顯示，雲之家連續兩年在中大型企業移動辦公市場佔有率第一。

深圳金蝶互聯網金融服務，推出首款雲端供應鏈金融產品“金蝶貸付”，以全雲端、秒級的高效信貸體驗，解決中小微企業融資難、融資貴問題。

展望未來，他表示雲是金蝶的未來，金蝶雲正成為一種新的管理模式。2018 年是金蝶成立 25 周年，站在新起點，結合“互聯網+”、“致良知+”，有信心繼續保持企業雲服務領航者地位。

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