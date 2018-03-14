【IPO追蹤】海外上市艱難 沙特阿美世紀IPO或轉戰本地

摘要：上周宣布IPO將推遲到2019年後，路透社又指出，沙特阿美或將取消海外上市計劃，轉戰沙特國內股市Tadawul。沙特高層對上市地點想法不一致、英美要求披露大量敏感信息或是海外上市遇阻之原因。

沙特阿美上市被稱為「世紀IPO」，其上市的地點、時間一直沒有確定，吸引著全球投資者的關註目光。然而最新消息顯示，沙特阿美IPO之路正變得越來越困難。

據路透社報道，沙特國有石油巨頭阿美公司正傾向於選擇在本地上市，因為其海外上市之路正變得懸而未決。熟知籌備工作的消息人士表示，沙特阿美公司可能不會尋求在海外進行IPO了，準備工作目前讓人失望。

另外，沙特也將在今年6月加入MSCI，從而幫助阿美公司吸引西方資本。沙特官員也表示，阿美公司將確定在沙特國內上市。在接受CNN采訪時，沙特能源部長Khalid al-Falih表示：

沙特在等待改革到位之後，加入MSCI。阿美公司將在沙特本國的Tadawul上市，這將對資本市場產生催化作用，把國際資本引入了沙特。

Falih上周曾表示，由於訴訟方面的擔憂，沙特阿美在美國上市的風險太大，比如針對競爭石油公司在氣候變化訴訟中所扮演的角色。

CNBC報道稱，沙特阿拉伯政府最高層對海外上市目的地的猶豫不決，似乎激起了阿美公司高管的不滿。包括能源部長Khalid al-Falih在內的官員則支持在倫敦上市，而沙特王儲Bin Salman支持在紐約上市。

上周日，金融時報曾報道稱，沙特阿美IPO的時間將被推遲到2019年。沙特官員稱，倫敦有機會成為上市地點，但最早也要等到2019年。

盡管如此，美國和英國都要求加大對沙特阿美公司的敏感信息披露，沙特官員認為這是一個陷阱。因此，隨著跨大西洋上市的前景日漸黯淡，香港或成為阿美公司上市的有力的競爭者。

沙特阿美公司原計劃在2018年下半年，在沙特國內股市Tadawul和國際交易所上市交易，目標是在進行IPO時，拿出5%的股份，籌資約1000億美元，讓公司估值在2萬億美元左右，並將籌得的資金放入該國主權基金，降低該國對石油產業的依賴。倫敦、紐約和香港都曾積極伸出橄欖枝。

本文來自華爾街見聞

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)