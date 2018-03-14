謝金河：土狗年瞄準漲價股！─指數靠外資、個股看內資

新舊曆年交替，雞年結束，進入狗年，很多人都說今年是金狗年，其實戊與戌都屬土，所以今年是不折不扣的土狗年，這也是跳動的一年，全球股市在狗年前後出現了巨大震盪，我們以美股為例，道瓊指數在2月2日大跌665.75點，5日再跌1175.21，6日反彈567.02，8日又跌1032.89。道瓊指數很久沒有見過千點以上的大跌，這回連續出現兩次千點大跌，令市場感到震驚，2月上旬的跌勢，VIX恐慌指數一度竄升到50.3，包括投資大師Jim Rogers及Carl Icahn都說此波回檔的可怕程度是此生僅見，又稱跌勢會比1929年還可怕，道瓊指數在這一波回檔共跌了3256.42，跌幅是12.23%。在這輪全球小股災中，台股也沒有倖免，不過跌幅比國際股市輕微了一些，主要原因是台股農曆年高掛免戰牌，農曆年後台股恢復交易，國際股市反彈，狗年開紅盤，台股大漲293.35，也算是開了一個佳兆。從去年到今年，很多低價股大翻身，這往往跟大股東意志有關，像宏洲(1413)過去最慘跌到3.12元，最近宏洲推回10元，原來是宜進(1457)入主，成為宏洲最大股東，將宏洲從原本聚酯原絲改變成特殊機能性產品，宏洲去年連續3季獲利，去年EPS達0.88元，每股淨值回到6.78元，這是好的開始，另外成衣品牌台南企業(1473)旗下的台南-KY(5906)積極轉型求變，第四季已出現轉盈訊號，每股淨值剩5.71元，仍待努力求變，這是兩檔正在轉型的低價紡織股。另外，正朝FinTech轉型的三商電腦(2427)，股價在12至13元之間，去年第四季獲利將決定股價能不能往15元以上邁進的關鍵，長線仍值得追蹤，還有調整多年的端子大廠建通(2460)，1月營收跳出4億元，成長101%，在產品轉向車用，每股淨值達15.9元的條件下，獲利如能展現，股價就會有活力。去年出現虧損的越峰(8121)及矽晶圓漲價的二線廠合晶(6182)及漢磊(3707)，今年開始，像合晶是擴產加漲價效應，訂單已滿到年底，在環球晶(6488)、台勝科(3532)全面漲停，合晶去年前三季本業已達4.3億，比前一年度的4260萬再足足成長10倍，今年是展現實力的時刻，漢磊去年前三季虧損已從前一年度虧損2.57億減為小虧345萬元，今年正式進入獲利狀態。今年狗年最好從市場上價值低估或業績大有進展的個股著手，像是股價創了波段新高的遠雄港(5607)原來營收連續創新高，遠雄港去年前三季EPS1.23元，去年有2元的實力，原來大家印象中的像遠雄自貿港去年前三季淨利2.14億，遠雄持有76.82%，持股100%的遠雄物流去年前三季淨利5550萬元，這個效益比大家預期還要好，股價能再創新高，這是基本面顯著改善。台股有很多低價價值被低估個股，像新光金(2888)最低6元，如今漲到12.35元，股價漲了一倍，大同(2371)有市場派介入股價從4.49元漲到28.25元，這種有價值的公司，如矽統(2363)、友訊(2332)、華映(2475)、鈺德(3050)、一詮(2486)，可留意大股東心態，最近像柏承(6141)漲到25.2元，就是有價值公司遇上有企圖心，股價出現的大蛻變。

『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』