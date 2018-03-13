OECD上調全球經濟增長預期 同時警告貿易戰威脅

北京時間13日彭博消息，據經合組織(OECD)預計，今明兩年全球經濟增速將接近4%，高于此前預期，但同時警告稱貿易戰可能會讓近幾年的經濟增勢倒退。

該機構稱上調預期的部分原因是美國減稅影響。OECD預計，2018年和2019年世界經濟均將增長3.9%，創出2011年以來最強增速。該機構在去年11月對今明兩年的經濟增長預期分别為3.7%和3.6% 。

不過，向好的前景也面臨重大風險因素，因美國決定對鋼材和鋁征收關稅，而中國、歐盟和其他國家可能會采取報複行動。OECD呼籲世界主要國家避免陷入可能阻礙貿易、需求、競争、乃至全球經濟形勢的争端。

“貿易保護主義仍然是一個會對信心、投資和就業産生負面影響的關鍵風險，”該機構周二表示。“産鋼國的政府應避免問題升級，并依靠全球解決機制。”

OECD表示，美國的減稅措施將推動企業投資，并可能為今年和明年的美國經濟增幅至多增加0.75個百分點。該機構將2018年美國經濟增長預期從2.5%上調至2.9%，將歐元區經濟增速預期從2.1%上調至2.3%。它表示，全球經濟增長的加快將伴随通貨膨脹“小幅”上升。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)