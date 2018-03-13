近來最受矚目的新聞焦點是北韓的金正恩在 5 月要和川普會談，這兩個看起來勢不兩立的國家，如今要坐在一起會談，這個結局很出乎預料。另一個焦點是川普對鋼鋁材課「國安稅」，已正式上路，但政策上路前，川普特別對兩個鄰國加拿大和墨西哥豁免，但川普放話要跟其他國家談判，預計日、韓、澳洲、歐盟可能會陸續展開談判，看起來最後可能是高高舉起，輕輕放下。

川普從上任迄今，媒體對他評價不高，川普民調一直不高，但川普行事沒有框架，不被意識形態束縛，可能對未來國際政治與經濟生態帶來重大衝擊。就像金庸武學世界的無招勝有招，很多上乘武學都是不求自來，而處心積慮求來的武功，都像葵花寶典般，必須引刀自宮。

像菲律賓的杜特蒂經常語不驚人死不休，他最近語出驚人說：菲律賓很希望成為中國的一省，這也是打破框架的談話。川普若與金正恩握手言歡，他們會爆出什麼火花？全球都會睜大眼睛看。

最近這些改變也使先前風聲鶴唳的全球股市回春，美國六大指數除了道瓊工業指數、標準普爾 500 指數未創新高外，Nasdaq 指數來到 7556，Nasdaq100 來到 7101，費城半導體指數到 1431，美國 FAAMG 及 Netflix、Intel 等最近漲勢凌厲。

這些現象都說明了：未來的世界必須要更有創意，企業必須不停的創新，政治人物也必須要有更多新思維，兩岸的政治人物都被意識形態綁死，形同植物人，這是雙輸的局面，很可惜！

『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』