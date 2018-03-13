【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

台股強攻，開高走高收最高，11100 僅一步之遙!

昨日美股漲跌互見，而今天台股跳空開高，盤中緩步墊高，終場收在 11095 的最高點，仍然穩守各個均線，收了一根中紅Ｋ， 距 11100 整數心理關卡緊一步之遙，並站穩各個均線，終場以上漲 93 點作收，今日震幅有 80 點之多，而目前五日線與十日均線呈現黃金交叉格局，且下檔亦有個均線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1304 億，與昨日相較有小幅度萎縮，但與上週相比，仍然有增溫，顯示投資人信心漸漸回籠；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點:

台股類股漲多於跌，漲幅最高的是半導體類股，漲幅達 1.8%，玻陶、電子零組件、光電、油電燃氣、建材營造等漲幅也均超過 1%，電子通路、其他電子、生醫、貿易百貨、汽車、資訊服務、電腦設備、水泥、其他類、化學生醫、紡織、食品、鋼鐵、通信網路、電器電纜、化學、金融、電機機械、觀光等也均收黑。

至於下跌類股則有造紙、橡膠、航運、塑膠、觀光等。

台股今日由電子權值股強勢反彈，台積電穩步走高，終場大漲 5 元，繼續朝歷史高點 266 元邁進，股王大立光也同步走揚，終場也順利站上 4000 元大關。

鴻海集團更是多方指標，早盤一度大漲逾 2%，而臻鼎 - KY 旗下子公司鵬鼎也將跟進 FII 赴中國 A 股申請掛牌，市場預料有機會年底前掛牌，利多激勵臻鼎 - KY 盤中一度亮燈漲停，燿華也跟進漲停，柏承、金像電、尚茂、嘉聯益、華通、欣興、旭軟、健鼎、競國等也漲逾 1%。

顯卡族群也略有回神，儘管青雲依然繼續跌停，不過指標股撼訊重啟漲勢，再度漲停，承啟及麗臺也均收紅。