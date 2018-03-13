據稱今日三家公司上會全部通過 “三類股東”不再是障礙

3月13日，第十七屆發審委2018年第44次工作會議召開，據知情人士透露，3家擬上市公司全部通過，亞普汽車部件股份有限公司、南京證券股份有限公司和廣東文燦壓鑄股份有限公司。

值得注意的是，這次發審委對“三類股東”問題不再一概否定。廣東文燦壓鑄的過會便是例證。

2015年3月，廣東文燦在新三板挂牌，2015年9月通過定向增發的方式引入了約十家“三類股東”。“三類股東”即契約型私募基金、資産管理計劃和信托計劃。

直至3月13日上會審核之前，其“三類股東”并未清理。

此前，證監會在2018年年初明确了新三板挂牌企業申請IPO過程中“三類股東”問題的審核政策。

其中政策要求：1，公司控股股東、實際控制人、第一大股東不得為“三類股東”;2，确保“三類股東”依法設立并規範運作，并已經納入金融監管部門有效監管;3，為從源頭上防範利益輸送行為，防控潛在風險，從嚴監管高杠杆結構化産品和層層嵌套的投資主體，要求存在上述情形的發行人提出符合監管要求的整改計劃，并對“三類股東”做穿透式披露，同時要求中介機構對發行人及其利益相關人是否直接或間接在“三類股東”中持有權益進行核查;4、為确保能夠符合現行鎖定期和減持規則，要求“三類股東”對其存續期作出合理安排。

一位投行人士表示，發審委放行廣東文燦，也意給市場釋放信号，“三類股東”不會是絕對障礙，按照實質重于形式的審核精神，發行人本身的財務數據與行業競争力才是關鍵。

來源：騰訊《一線》

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)