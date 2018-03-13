民生教育(01569-HK)：待條件成熟定會派息 進軍中學為儲備生源及輸送師資

上市近一週年的民生教育(01569-HK)今日公佈截至2017年12月31日止年度業績，錄得純利約2.6億人民幣，按年增約6.78%，每股盈利人民幣0.0686元，不派息。今日新聞發佈會上，集團主席李學春稱，集團未來一定會派息，但需要有一定前提條件支撐，即集團通過經營產生的利潤可供分配至集團層面，屆時將會用一定比例之盈利和投資者們分享。但這需要一個過程，暫無法預測何時能落實派息以及派息比率。

李學春亦表示，集團未來併購定會有融資需要，目前已有項目在與銀行合作。至於學費和住宿費今年內也會有所提升，但不同地區不同學校收費上漲幅度均會有所不同。

目前，集團學校主要集中在重慶及內蒙古。集團行政總裁張衛平稱，集團未來將在中東部加快發展，以吸引該區域內的優質教育資源，其中尤以山東、安徽兩省為重。

而海外發展方面，李學春表示，集團未來發展仍將以內地為主，但也會留意海外的發展機會。會以英國、美國為重點考慮市場，相信可發揮更大協同效應。

今年2月，集團與山東樂陵市政府簽訂設立民生樂陵高中之協議，開始進軍內地高中教育市場。李學春解釋稱，一方面可為集團高等教育學校儲備生源；其次集團的高等教育學校里師範類屬主打專業群，日後畢業生可去各大中學任教，可發揮協同效應；此外，相對高等教育，中學辦學門檻低、審批權限低，辦學更容易，亦能為集團帶來良好的收益。

雖然集團純利有所上升，但較同業公司增幅較低，李學春解釋，集團更傾向於求穩，待各層級審批程序完成後才進行併表。

文：鄒舒惠

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