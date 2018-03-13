有望提前兩年獲FDA批准！Sarepta股價創16年高

藥廠 Sarepta Therapeutics (SRPT-US) 週一 （12 日）飆升至 16 年新高，因其最新的杜顯氏 (Duchenne) 肌肉萎縮藥物 golodirsen 有望於 2019 年獲得 FDA 批准，比預期提前 2 年時間。

Sarepta 股價週一收盤上漲 6.37% 來到 79.10 美元，也是自 2002 年 1 月後的高點。

Sarepta 股價日線趨勢圖

美國食品和藥物管理局 FDA 星期一 (12 日) 表示，將允許 Sarepta (SRPT-US) 增加一種稱為抗肌肉萎縮的蛋白質 dystrophin，作為該藥物有效性的證據。這種蛋白應與肌肉整體完整性有相當密切的關係。

杜顯氏肌肉萎縮症是由肌肉的營養不良所導致，缺乏 dystrophin 蛋白的患者骨骼肌肉細胞會壞死，而 dystrophin 可保持肌肉細胞的完整。

JMP 證券分析師 Liisa Bayko 表示，Sarepta 的杜顯氏肌肉萎縮症新藥 golodirsen，已獲得顯著勝利。小摩在給客戶的一份報告中寫道，「相信這對 golodirsen 來說是一個明顯的勝利，並且對於其他 Sarepta 的藥物來說也是如此，因為相對簡單的研究，應該能夠產生更多新藥的申請」。

golodirsen 的批准將延續 Sarepta 的藥物 Exondys 51 後再次佔據市場。Exondys 51 在 2016 年因病患使用後，肌肉內的 dystrophin 蛋白質含量提高，而獲得了加速批准。

小摩分析師 Bayko 也提高了 Sarepta 的目標價，從 68 美元升至 95 美元，並保持了「優於大盤」的評級。

Piper Jaffray 分析師 Edward Tenthoff 在一份報告中稱，golodirsen 有望提前 2 年獲得批准。也將目標價格從 70 美元上調至 83 美元，並保持「優於大盤」評級。

Tenthoff 認為 golodiresen 於 2019 年帶來的營收應落在 3500 萬美水位，而 2018 年的 Exondys 51 營收應落在 3.05 億美元，並有成長的機會。然而，大多數分析師不認為 Exondys 51 會在歐洲獲得批准。

RBC 分析師 Brian Abrahams 更加看好 Sarepta，認為 golodirsen 2019 年的營收應達 6600 萬美元，並於 2020 年到達 1.2 億美元。他將 Sarepta 的目標價從 80 美元上調至 91 美元，維持優於大盤。