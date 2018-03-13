浙江自貿區聯手上海期交所 推進油品全産業鏈貿易自由化

3月13日，浙江省人民政府金融工作辦公室、舟山市人民政府、中國(浙江)自由貿易試驗區管理委員會與上海期貨交易所在杭州舉行了戰略合作協議簽約儀式。

證券時報記者現場獲悉，浙江省人民政府副省長朱從玖、上海期貨交易所理事長姜岩、浙江省人民政府副秘書長陸建強、舟山市人民政府市長何中偉及省級相關部門負責人見證簽約儀式，浙江海港大宗商品交易中心、浙江石油化工交易中心、浙江舟山大宗商品交易所等機構負責人參加簽約儀式。

上海期貨交易所是由中國證監會監督管理的四家期貨交易所之一。目前設有14個期貨品種，2017年上海期貨交易所成交量13.64億手，成交金額89.93萬億元，成交量在全球商品期貨和期權交易所中排名第一，在全球衍生品交易所中排名第九，其中，銅、鋁、白銀、螺紋鋼、天然橡膠、石油瀝青等位居同品種全球第一。

上海期貨交易所正在努力建設成為世界一流的交易所。近期，上海期貨交易所子公司上海國際能源交易中心將上線原油期貨交易品種，并采用人民币計價和結算，這标志着我國參與國際油品市場、争取形成反映中國和亞太地區石油市場供需關系的價格體系邁出了關鍵一步，對于推進國家能源安全和人民币國際化、金融開放具有重要戰略意義。

浙江省與上海期貨交易所有着良好的合作基礎，浙江省既是化工等多個期貨品種的重要産業集聚地和消費地，同時也是期貨大省，2017年全省期貨交易額達到37.97萬億元，占全國10.12%。2017年，國務院批準設立中國(浙江)自由貿易試驗區，定位建設成為東部地區重要海上開放門戶示範區、國際大宗商品貿易自由化先導區和具有國際影響力的資源配置基地，核心任務是實現油品全産業鏈投資便利化和貿易自由化。

據介紹，浙江自貿區各項工作正快速推進，包括以石油儲備為核心的國際油品儲運基地，以環杭州灣石化産業集群為引領的國際石化基地，以保稅燃料油供應為重點的國際海事服務基地，以油品為核心的大宗商品交易。

此次上海期貨交易所與浙江省金融辦、舟山市政府、浙江自貿區管委會簽署戰略合作協議，是貫徹落實國家關于能源安全、金融開放、自貿區等重大戰略的重要舉措。各方將在既往合作的基礎上，本着“優勢互補、期現結合、合作共赢”的原則，依托我國龐大的石油消費市場和人民币日益增強的影響力，發揮上海期貨交易所的國際化平台和浙江自貿區的油品全産業鏈優勢，在産品創新和上市、交割倉庫建設、市場體系建設、市場培訓和産業服務、信息交流、人才交流等方面開展合作，打造與國際産業相融、市場相通、人民币計價結算的石油産業市場體系，不斷提升我國石油領域國際話語權，保障國家能源安全。

來源：證券時報APP

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