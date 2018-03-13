PS上季大好，台達化去年全年大賺逾5億元，創七年新高

【財訊快報／巫彩蓮報導】挾著 PS(聚苯乙烯)、ABS(丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯)報價勁揚，台達化 (1309) 去年稅後盈餘 5.02 億元，年增率達 3.14 倍，每股盈餘 1.53 元，創下近七年新高，截至去年第三季帳上仍有累計虧損待彌補，因此未能分配股利。大陸市場汽車、家電 ABS 需求強勁，原料 AN(丙烯腈)、丁二烯以及 SM(苯乙烯)同步走揚，去年中以來，ABS 現貨報價保持在 2000 美元之上，到第四季每噸利差一度上衝 500-600 美元，亦為 2010 年以來的高檔，而 PS 終端需求佳，東南亞現貨供應吃緊，報價亦由年中 1260 美元，上漲到年底 1465 美元，第四季均價比第三季上漲 150-200 美元。



第四季 PS 大漲對於台達化獲利貢獻大，主要 EPS(發泡級聚苯乙烯) 營收比重約 51%，GPS(通用級聚苯乙烯) 營收比重約 19%，PS 相關的營收比重高達七成。



台達化去年稅後盈餘 5.02 億元，以前三季稅後盈餘 2.58 億元來推估，第四季賺進 2.44 億元，幾乎是前三季總合，也是連續兩個季度單季獲利保持 2 億元水準，近期 PS 報價居高不下，更進一步推升到 1600 美元，然而 SM 回跌 1400 美元左右，PS 利差依相當不錯，台達化前 2 月營收 31.27 億元，年增率 8.46%。



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