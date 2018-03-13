貝因美(002570-CN)擬出售子公司 遭3名董事投反對票

貝因美(002570-CN)今日午間發布公告稱，為進一步優化公司業務布局，公司3月10日召開第六屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于出售全資子公司股權的議案》，同意將全資子公司杭州豆逗100%股權轉讓給非關聯方。

公告稱，董事會授權公司經營層通過浙江股權交易中心公開辦理本次股權轉讓具體事宜，轉讓價款不得低于評估價值16641.02萬元，并與潛在交易對手洽談處理未來土地潛在增值等收益事宜，原則上根據股權轉讓協議簽訂後或有增值收益産生的時間不同按不同比例分享增值收益，以5年為限。本次股權轉讓完成後，杭州豆逗不再納入公司合并財務報表範圍。

公司表示，杭州豆逗業務已經全部遷移至北海貝因美營養食品有限公司進行生産，本次股權轉讓是基于長期可減少閑置資産和運營成本所作出，有助于進一步優化公司業務布局，提高運營和管理效率，股權轉讓所獲款項將全部用于公司日常運營。

值得一提的是，在公司3月10日召開的董事會上，會議以5票贊成，3票反對，1票棄權，審議通過了《關于出售全資子公司股權的議案》。

其中，投反對票的董事表示，支持公司出售豆逗工廠，但應确保交易方式及交易價格公允合理;另外，目前豆逗股權出售方案未充分考慮未來拆遷及預期收益，存在低估資産價值的風險;鑒于豆逗工廠存在較大的拆遷可能性，交易方案中應當對潛在拆遷收益分配機制做出公允合理的約定。

此外，獨立董事劉曉松反對理由是，杭州豆逗處于良渚遺址文化保護區範圍内，雖然按照目前政府規劃，杭州豆逗不存在拆遷計劃，但結合已啓動的“良渚古城遺址”世界文化遺産申報，及杭州城北副中心國際商務區規劃推進，杭州豆逗所處地塊未來可能涉及規劃調整。目前的出售議案在未對上述潛在收益進行明确約定的情況下，由董事會授權公司經營層與潛在交易對手洽談處理未來土地潛在增值等收益事宜，其認為資産處置方案的主要内容存在缺失、無法判斷授權公司經營層處置的合理性。

來源：中國證券網

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