恆指早段轉跌為升 內銀股均上揚

外圍股市表現欠佳，拖累港股今早低開24點，其後掉頭回升，恆生指數最新報31656點，升62點；國企指數最新報12812點，升114點。
內銀股今早表現，昨日宣布透過定向增發A股集資千億元人民幣的農業銀行(601288-CN)(01288-HK)H股最新報4.7元，升5.1%，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.65元，升1.8%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報7.17元，升1.7%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.48元，升2.8%。
內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報86.95元，升0.2%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報23.55元，升0.6%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報39.55元，升1.4%。
內房股方面，碧桂園(02007-HK)最新報15.12元，升0.9%，中國恆大(03333-HK)最新報24.55元，跌0.8%，融創中國(01918-HK)最新報30.55元，升1.5%。
重磅藍籌股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報461.6元，升0.3%，匯豐控股(00005-HK)最新報77.4元，無升跌，香港交易所(00388-HK)最新報291.4元，跌0.3%。
更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)