民生教育(01569-HK)收益純利齊升 股價反跌

民生教育(01569-HK)現報1.58港元，跌3.66%，成交269.8萬股。

該公司昨日公布，截至2017年12月31日止全年盈利2.6億元(人民币.下同)，按年增長6.78%，每股盈利6.86分，不派末期息。收益4.78億元，按年上升7.37%。

毛利由2016年約2.586億元增加約2010萬元，增幅約為7.8%至2017年約2.787億元，而毛利率由2016年約58.1%略微增長0.2%至2017年約58.3% ，主要由于招生人數及學校利用率上升。

此外，3月12日，民生教育指定的一家公司重慶傑睿教育、世紀寬高(北京)的股東及世紀寬高簽署股權轉讓協議，就收購世紀寬高100%股權簽署股權轉讓協議，根據股權轉讓協議，傑睿公司收購世紀寬高100%股權及其所有資産為人民币400萬元。

世紀寬高於2018年3月10日與壽光市宏景城鎮建設投資有限公司和壽光市第一中學(合稱原舉辦者)簽署舉辦者權益轉讓協議，收購其持有的山東省壽光市渤海實驗學校100%的舉辦者權益。

據悉，渤海實驗學校位于中國山東省壽光市，現有在校學生約2500人，教師約260人。

根據權益轉讓協議，世紀寬高受讓的協議标的為渤海實驗學校100%舉辦者權益和壽光渤海實驗學校東校區整體校園的土地、房屋和設施設備等，協議标的總價款為人民币1.5億元。

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