貴金屬盤後─市場等待二月CPI報告 黃金收低0.2%

週一交易，投資者等待周二公布的美國消費物價指數報告，作為 Fed 升息速度判斷的最新線索，黃金價格小幅收低，吐回交易時間漲幅。

4 月黃金下跌 3.20 美元或 0.2%，收每盎司 1320.80 美元，盤中低點一度達 1315.30 美元。黃金週五收低高近 0.2%，使上周黃金在美國聘僱增加但工資成長令人失望的情況下依舊收漲。

最新美國就業市場數據顯示，勞動參與率提高，就業強勁成長，二月新增就業人口 313000 人，但 12 個月的薪資成長卻自一月份上修的 2.8% 下降至 2.6%。

通膨上升可能造成 Fed 加速升息的壓力，這會扼殺股市，但相反地，過熱的通膨卻可能引來黃金的避險需求。

OANDA 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，「週五的數據看到就業機會強勁增加，但工資僅溫和成長，這不一定會激起加速升息，勞動參與率大幅上升顯然提示了這點，雖然失業率在 17 年低位，但經濟仍有些疲軟，必須要更長的時間才能解決並解釋為何工資成長和通膨如此壓抑。」

週一交易，ICE 美元指數下降 0.2% 至 89.92，但上週收升。

ACLS Global. 首席分析師 Marshall Gittler 表示，「我認為美元本週可望持續回升，因為本週有更多主要數據公布，例如周二的二月份美國 CPI，還有令人意外的是，比起核心數據，市場更關注主要數據。所以週二的美國 CPI 會顯示主要數據加速，超過 Fed 的 2% 目標，而這報告會在 FOMC 會議之前，這應該會讓升息預期更紮實，也帶動美元進一步升值。」

其他金屬交易：

5 月白銀下跌 7.2 美分或 0.4%，收每盎司 16536 美元。上週白銀收漲 0.9%。在 ETF 中，著重白銀的 iShares Silver Trust 下跌 0.4%。SPDR Gold Shares 下跌 0.2%。VanEck Vectors Gold Miners ETF 卻收高 0.2%。

5 月銅下跌 0.4% 至每磅 3.124 美元。4 月白金下跌 0.1% 至每盎司 962.90 美元。6 月鈀金下跌 2% 至每盎司 967.65 美元。