綠河去年Q4獲利大衰退 毛利率僅20% 全年EPS 9.48元

塑合板及實木板生產廠商綠河 (8444-TW) 去年第 4 季因原料橡膠木成本大幅提高，加上匯率變動影響，單季毛利率、獲利大幅下滑，毛利率僅有 20%，純益 7469 萬元，季減 61.7%，年減 52.24%，每股純益為 1 元；全年稅後純益 7.09 億元，年增 34.3%，每股純益 9.48 元，低於法人預期。

綠河董事會今 (12) 日並決議擬對去年股利配發 4.2 元現金股利，仍優於上一年配發的 3.2 元。

綠河去年營收 34.61 億元，年增 22.25%，今天由綠河公布的全年稅後純益 7.09 億元，年增率 34.31%，每股純益 9.48 元，去年全年毛利率約 30%，較上一年下滑 5.7 個百分點。

綠河去年第 4 季營收 8.3 億元，季減 11.71%，年減 7.25%，毛利率約 20%，較第 3 季下滑 14.29 個百分點，年減 16.07 個百分點，單季稅後純益 7469 萬元，季減 61.71%，年減 52.24%，單季每股純益約 1 元。

綠河在歷年的第 4 季及第 1 季均為市場淡季，但去年第 4 季因雨季過長，原料橡膠木成本大幅提高，加上匯率變動等不利因素影響之下，單季毛利率、獲利大幅下滑，法人預估，綠河今年第 1 季營收仍可維持 8.4 億元淡季水準，毛利率可望因原料成本下降而出現回升走勢。

綠河在 2017 前 3 季稅後純益達 6.34 億元，年增率 70.76%，每股純益達到 8.48 元，法人原看好該公司去年將賺回超過一個股本，但卻出現第 4 季獲利大幅走滑列 20% 的窘況，全年每股純益僅 9.48 元。

而在市場對於塑合板等產品的需求提高，加上中國大陸市場在嚴格取締工業污染排放之下，造成中國大陸的小型塑合板廠退出市場，綠河投資 30 億元在泰國興建的三廠，將在 2019 年第 4 季投產，年產量將可達 50 萬立方米，在新廠擴建完成後，將成為亞洲第一大塑合板製造商。

綠河將在 6 月 12 日召開股東會。