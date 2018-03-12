龍源電力(00916-HK)年度淨利潤同比增8.4%至38.46億元

龍源電力(00916-HK)公布，截至2017年12月31日止年度，集團收入245.92億元人民币(單位下同)，比去年增長10.3%；除稅前利潤54.65億元，比去年增長6.1%；公司權益持有人應佔淨利潤38.46億元，比去年增長8.4%；每股基本盈利0.4589元，擬派末期息每股0.0918元。

收入增加主要是由于：(1)風電分部2017年的售電及其他收入比2016年增加20.48億元，主要是因為新項目投産風電售電量上升，以及三北地區限電改善導緻平均利用小時增加所緻;(2)風電分部2017年的服務特許權建設收入較2016年降低4.67億元，主要是由于特許權在建項目本年屬于工程收尾，開工量減少所緻;(3)火電分部2017年的煤炭銷售收入比2016年增加3.41億元，主要原因是煤炭價格上升幅度遠大于煤炭銷售量減少幅度;以及(4)火電分部的售電收入比2016年增加1.92億元，主要是因為火電分部售電量比2016年同期增加5.01億千瓦時。此外，國家于2017年7月上調火電的脫硫燃煤機組标桿電價，火電平均售價較2016年增加1.1%。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)