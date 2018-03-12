中證監投保局局長趙敏：對CDR相關的投資者保護也都在研究

中國證監會投保局局長趙敏12日表示，對CDR相關的投資者保護也都在研究。目前可能會考慮一些基本原則，比如屬地原則、境内投資者保護不低于境外等。證監會投保基金鞏海濱也表示，針對四新企業、獨角獸企業的投資者保護，“需要特殊安排的也會特殊安排”。

龔海濱表示，證監會副主席閻慶民在近日調研投保基金時曾表示，對四新企業、獨角獸企業，要單獨設立指标來體現這類企業的特點。鞏海濱稱，這類企業具有迅速成為龍頭的特點，與常態化指标的要求不一樣。針對這種從産生到熱很迅速的情況，投資者保護指标體系，也在針對這種情況加快研究。

趙敏也表示，針對資本市場出台的一些新的産品、新的業務，證監會都會做針對性的投保安排。針對獨角獸企業的投資者保護，也在做、也會有，“會有一些特殊的機制安排”。她對第一財經記者進一步解釋稱，在新産品、新業務出現之前，投保部門都會加大對制度安排知識的普及，加強投資者教育和服務，同時做好風險提示。

來源：第一財經網

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