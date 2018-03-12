安馳估3月份營運恢復成長 看好FPGA晶片市場需求增溫

安馳 (3528) 今日公告 2 月營收 2.6 億元，較上月減少 35.6%，較 2016 同期減 7.59%，安馳指出，因 2 月適逢農曆春假期間，整體出貨天數僅 15 天，加上 ADI 類比元件產品線部分訂單遞延出貨明顯減少，預估 3 月份營運可恢復成長。安馳指出，2 月賽靈思 FPGA 晶片產品線銷售表現仍居高水準，主要由於近期全球半導體景氣增溫及台積電(2330)7 奈米以下製程陸續進入試產，因此帶動下游封測業者對於資本支出態度越趨積極，進一步推升高階 FPGA 晶片的市場需求。



隨自動化測試設備複雜度、精密度提升，安馳表示，加上人工智慧、機器學習及自動駕駛等新興應用產品增加，高階 FPGA 晶片需求也將持續成長。



此外，受惠物聯網傳輸效率與即時監測需求增加，安馳表示，影音傳輸產品線出貨增溫，也針對現有客戶群開發多功能檢測系統、多功能監視系統、多功能播放系統、雲端服務控制中心、線上即時品管系統等解決方案，出貨量持續成長。並結合 ADI 類比元件與賽靈思 FPGA 晶片，為客戶提供從資料擷取、即時傳輸到智能控制等，完整度更高的物聯網系統整合方案。



展望 2018 年，安馳看好在自動化檢測設備需求提升下，FPGA 晶片應用在高階測試及雲端運算等相關產品的比重將增加，並開始切入人工智慧、機器學習及汽車自動駕駛等新興領域。另外，隨政府預算增加及公司產品線完整度提高，國防應用產品出貨量持續成長，也都可望成為公司整體營收獲利的主要成長動能。



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