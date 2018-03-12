〈房產〉電商升級物流倉儲帶動工業地需求 覓地難度加高

無實體通路的電子商務營業額持續增加，官方統計，去年台灣線上購物的營業額達到 2387 億元，年成長率 4.8%，表現優於百貨業、便利商店以及量販業，電商除了優化網站平台，各家業者積極升級物流系統，打造大型現代化物流中心。

第一太平戴維斯資深協理黃瑞楠指出，各家電商積極升級物流系統，並整合過往小且分散物流倉，打造大型現代化物流中心。以目前的趨勢分析，除了桃園仍然是物流中心的首選地區，消費者的到貨速度要求越來越高情況下，不少網購業者進一步增加中、南部的大型物流中心。而隨著系統設備升級，單點的投資金額與面積越來越大，用地需求普遍在 3000 坪以上。

目前物流業的選址也面臨挑戰，特別是招工與工業地價格上漲。由於需地面積較大，指名度高或近市區的工業用地難以取得，而若在較偏遠的地區設點，雖然現代化物流的人力的需求較低，但單一廠區面積是過往的數倍，整體而言，實際所需的人力數量遠高於過去單點物流倉，若選擇交通及機能較差的地區，雖然可享地價便宜的優勢，但招工不易，將會是一大挑戰。另外，目前物流用地的購地支付能力普遍在每坪 20 萬元以下，隨著北台灣工業地價格上漲，覓地難度增加。

黃瑞楠表示，除了物流升級的用地需求，過往有許多物流倉儲違法設置於農地上，光是桃園地區就有高達 4 萬件的違法物流倉儲或廠房，近期政府大力打擊違章工廠，也將帶動另一波的合法物流倉儲用地需求。

對於電商的目前物流中心強烈需求，第一太平戴維斯以 PChome 為例，24 小時到貨服務營業額在 2009 年即達整體營收的 50%，台北市區更力拼 6 小時到貨，而蝦皮購物所帶動「店到店」取貨服務風潮，利用全台高達 1 萬多家便利商店的超高密度與 24 小時不打烊優勢，全年已達到 2.55 億次的使用次數，更帶動便利商店業者啟動物流中心升級計畫，不僅將既有物流廠升級，並擴大布局北中南的物流中心，提高理貨及配貨效率。全家除了升級現有的大溪物流倉及興建高雄岡山物流中心，未來更將投資 20 億元於中台灣設置物流據點。

momo 富邦媒的北區物流中心啟用後，下一步計畫在中台灣與南台灣斥資 20 億 - 30 億元設立物流中心，以縮短中南部的送貨時間。誠品也在日前宣布，將投資大型物流系統，打造 24 小時到購書到貨服務。國泰人壽更早在 2012 年即與永聯物流組成策略聯盟，積極投入現代化物流領域，在北台灣及中台灣購地超過 120 億元，擁有將近 20 萬坪的物流用地，去年底更加碼桃園，在楊梅以 4.5 億元購入 3515 坪的工業用地。