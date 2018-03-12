

◆盤勢分析

1. 美國股市 3 月 9 日在 2018 年 2 月新增就業人數遠優於預期、薪資通膨疑慮消退的雙重利多激勵下大幅走高，那斯達克指數、費城半導體指數雙雙創下歷史最高收盤紀錄，美股四大指數漲幅介於 1.74 至 2..08％，Nasdaq 創新記錄高點，美股四大指數中長期趨勢偏多。

2. 台股周五開盤因美股上漲而續攻，盤中因亞股漲幅收斂影響下，終場漲幅收斂，終場指數上漲 41.58 點，漲幅 0.38%，收在 10864.82 點，成交金額為 1231.55 億元，相較前一天交易日 3/8 的 1214 億元來得高，但低於 20 日均量 1342 億，量能不足，持續高檔進行換手整理動作。

3. 台股周五早盤以 10847 點開出，盤中曾漲至 10882 點，過週四高點 10852 點，離 2 月底 10937 點相當接近，雖然尾盤漲幅收斂，但本波多頭至少已順利攻上所有均線，雖然月線仍下彎中，但 3/12 當周月線將扣抵低指數位置區，因此下彎情況將可望漸改善，甚至於有機會趨平，由於 9 日 KD 剛在 50 附近止穩再度向上交叉來到 62.91 與 60.33，尚未來到超買區，因此仍有機會再上攻，因 OTC 已領先來挑戰 2 月底高檔位置區，因此集中市場仍有機會再來挑戰 10937 點附近壓力區，短線壓力暫看 10950~11000 點間，支撐則在半年線與季線附近，預估約在 10700~10750 點間，短線因指數上漲不少，因此預期上漲空間也將減小，可持續可高出低接來回操作，但不追高搶進個股，目前大盤仍利於多頭上攻。

4. 法人籌碼：三大法人合計 - 3.40 億元；外資 - 19.81 億元、投信 + 3.02 億元、自營商 + 13.38 億元。

5. 電子類股:

(1) 蘋概股: 儘管目前營收業績表現不佳，但蘋果剛公布供應鏈中，台灣在 200 家供應鏈中佔比勝過美、中、日與韓等，加上 2317 鴻海 FII 光速通過上市 A 股案，也讓買盤更集中於此處，其中 3548 兆利、3189 景碩與 3607 谷崧等新增台廠買盤最強，其他包括 2317 鴻海、3008 大立光、3231 緯創等股也見攻勢，由於買盤剛加溫中，可持續留意法人後續動作。

(2) 封測族群: 剛公布的 2 月營收表現，就工作天數分析，其表現相對強勢，包括 2311 日月光、3264 欣銓、2351 順德與 3265 台星科等股都有見買盤，部分業者甚至於有高股息殖利率支撐保護，未來可持續留意觀察。

(3) 記憶體族群: 由於美光近日股價創新高，加上旺宏對外表示今年獲利佳，讓 2337 旺宏、2408 南亞科與 2344 華邦電等股走強，雖然獲利表現佳，但因去年 Q4 高檔仍有不小套牢賣壓在，因此宜留意此部分買盤可否延續。

(4) 高股息殖利率族群: 近來上市櫃公司陸續發布股利政策，也讓高股息殖利率再成為焦點，包括 3040 遠見、2441 超豐、3702 大聯大與 8358 金居等股走強，雖然攻勢不強，但也逐步吸引買盤進駐，預期除息之前仍有機會上攻。

(5) 金管會上櫃公司增訂「電子商務業」類別，將從 12 日起實施，商店街、尚凡、數字、網家、夠麻吉、創業家等六家調整為電商類股，六家市值合計 338 億元。

(6) 大陸官方傳將對比特幣等虛擬貨幣出重拳，要求今年底前關閉大陸境內所有礦場、斷絕所有挖礦業務，甚至可能提前在兩會後祭出趨嚴的管理手段，為虛擬貨幣後市埋下變數，周一恐留意相關個股走勢。

(7) 蘋果旗艦機種賣不好，後座力擴及蘋概供應鏈。受到農曆春節長假、工作天數較少以及智慧型手機市況積弱不振影響，鴻海、台積電（9）日公布 2 月營收，呈現雙雙衰退狀況，台積電創了近十個月新低，鴻海較上月大減三成，相對於工作天數減少幅度而言，其衰退幅度仍可接受，台積電 ADR 上漲 1.80%。

6. 非電子類股

(1) 汽車相關族群: 此族群於剛公布的 2 月營收表現中，有不少公司業績亮麗，包括 6238 勝麗、2231 為升、3665 貿聯 - KY、4739 康普與 4721 美琪瑪等股近日陸續走強，因營運佳，因此後勢可再留意追蹤。

(2) 生技族群: 因 2 月營收佳，包括 8436 大江、1707 葡萄王與 1786 科妍等公司出現近日創高上漲，其中又以美容健診與保健等次產業為主，由於營運仍在成長期中，因此可持續觀察。

