農曆春節期間民眾消費力增，全家2月營收52億元，年增16%

【財訊快報／李娟萍報導】受惠農曆春節期間民眾銷費力度大增，全家 (5903)2 月營收 52 億元，較去年同期增加 16.01%，累計前二月營收 106.82 億元，較去年同期增加 9.2%。受惠農曆春節長假，天氣晴朗、外出走春人潮多，鮮食和商品整體業績均雙雙成長超出一成，其中，鮮食以果腹即食的米飯、麵食等主食帶動；商品則以冷飲驅動。



鮮食整體銷售業績相較去年同期成長超過一成，即時飽餐型米飯和麵食主食，以及趁勢推出應景型商品單人份量佛跳牆熱賣，分別帶動相關品群成長近二成。春節期間外出走春，方便攜帶型鮮食，例如夯番薯、三明治、麵包則成長一至二成；歷時一年改革的極品關東煮業績更呈現直線成長，對比去年同期達近 9 成躍進的亮眼成績。



Let’s Cafe 則掌握過年和開工提神商機，推出新品義式濃縮咖啡，對比去年高期值業績，仍再成長一成。手工甜點系列更黑馬堀起，如脆皮泡芙等，受惠春節带動的美食商機，成長超過三成。



一般商品部份，同樣因掌握春節節慶商機，冷藏飲料以茶飲和奶茶類商品銷售暢旺，整體業績成長超過一成；此外，過年聚會聚餐頻率增加，亦帶動提神型罐裝咖啡和碳酸飲料需求大增，帶動業績相較去年同期成長四成五。



展望 3 月換季時節，「全家」將陸續引進春夏新品，投入行銷資源。另今年首度搶進兒童節送禮市場，導入兒童節蛋糕、桌遊等預購，亦同步展開母親節蛋糕預購，搶下午茶、團購商機，可望成為驅動營收動能。



截至 107 年 2 月 28 日止，全家便利商店總店舖數達 3168 家。



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