【異動股】啤酒股集體走強 燕京啤酒(000729-CN)漲超4%

早盤，啤酒股集體走強，燕京啤酒(000729-CN)漲4.41%報7.82元，青島啤酒(600600-CN)漲3.39%報40.23元，重慶啤酒(600132-CN)漲2.99%報22.36元，惠泉啤酒(600573-CN)漲2.96%報8.0元，珠江啤酒(002461-CN)、蘭州黃河(000929-CN)等個股紛紛拉升漲近2%。

據行業媒體消息，全球最大啤酒企業百威英博旗下的百威啤酒年前已提價，年後批價由57元/件提至85元/件，漲幅近50%，3月10日起執行。此外據經銷商消息，哈爾濱啤酒計劃4月提價。

此外，據北京商報報道，近日業内傳出消息，中國最大啤酒生産商華潤啤酒(00291-HK)正洽購喜力在華業務，交易價可能超過10億美元。對此，記者向兩家企業求證，截至發稿前，喜力啤酒中國區負責人表示“不便回應”，而華潤啤酒尚未回複。不少業内人士認為，不管這一收購能否達成，華潤啤酒對高端市場的野心已非常明顯。

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