隆平高科(000998-CN)擬14億收購聯創種業90%股權

隆平高科(000998-CN)3月11日晚間公告，公司擬以每股22.92元向王義波、彭澤斌等45名自然人發行60,510,443股購買其合計持有的聯創種業90%股權。

聯創種業主要從事雜交玉米種子的研發、生産和銷售，其科研實力雄厚，擁有一支專業的科研育種和企業管理人才隊伍，采用先進的企業管理及商業化育種理念，品種創新速度快。截至評估基準日，聯創種業90%股權的預估值為142,788.22萬元，交易對方擬在過渡期内促使聯創種業現金分配4,500萬元，以上述預估值和利潤分配為基礎，交易雙方協商确定本次交易總金額為138,690.00萬元

根據交易對方利潤承諾，聯創種業2018年度、2019年度及2020年度實現的扣除非經常性損益後歸屬于母公司所有者的淨利潤數額將分别不低于1.38億元、1.54億元和1.64億元。

公司表示，本次交易完成後，上市公司和隆平高科在經營上將形成互補。通過整合上市公司及标的公司的各項資源要素，促進研發團隊之間的資源共享、銷售團隊及銷售網絡的平台共用、生産資源的綜合利用，將有利于提升上市公司的研發能力、管理水平及資産利用效率，有利于拓展上市公司的銷售網絡和銷售區域，有利于上市公司進一步實現規模經濟效應。

來源：中國證券網

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