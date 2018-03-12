淘帝-KY2月營收年增逾2成，連續4個月單月營收年增雙位數成長

【財訊快報／李娟萍報導】淘帝 - KY(2929)2 月合併營收達新台幣 2.28 億元，較去年同期的 1.86 億元成長 22.41%，呈現連續四個月單月營收年增雙位數成長。累計 2018 年 1 至 2 月合併營收達新台幣 6.86 億元，亦較去年同期成長 14.53%。淘帝 - KY 表示，近年公司持續加速轉型快時尚、優化生產供應商管理步伐，縮短產品從開發至上架時間，以利搭上當季時尚潮流，並於 2018 年春夏新款中推出多款不同風格，以休閒為主題的服飾配搭組合，吸引消費者提高購買率。



根據中國國家統計局最新統計顯示，貧困地區農村居民人均可支配收入五年來增加近 12.4%，淘帝 - KY 看好整體童裝市場，將受惠於人均消費所得提高帶動的消費升級、二孩效益發酵、以及 80、90 後主力消費客群追求品質優良、具有嚴格安全規章的消費需求，促使中國童裝產業將趨於大者恆大的產業態勢，持續向上發展。



展望 2018 年第一季，淘帝 - KY 持審慎樂觀看法。在實體通路布局方面，除持續透過旗下 25 個品牌代理商穩步以每年 3-5% 速度展店，2017 年第四季亦正式新增山西代理商，預計將以每年新增 5 間的速度在山西地區展店，累計 TOPBI 品牌線下門市已超過 1500 間。



另一方面，在電商通路布局上，除自有 TOPBI 品牌購物 App、官網商城等推出於半年期間線上會員人數攀上 3 萬人水準，透過線上代理商佈局知名協力廠商銷售平台天貓、京東商城等線上銷售通路，未來隨著穩健的擴張步伐下，可望進一步擴大 TOPBI 品牌市場占有率，並挹注集團另一成長引擎。



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