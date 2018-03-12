智利等11國8日簽署CPTPP 近5億人口經濟體成形

新華網報導，參與「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」(CPTPP)談判的 11 國代表，8 日在智利首都聖地牙哥舉行協定簽字儀式。智利總統巴切蕾特 (Michelle Bachelet) 當天在出席儀式時說，協定是成員國對貿易保護主義做出的回應。「開放市場、經濟一體化和國際合作，是促進經濟發展和繁榮的最佳方式。」參與 CPTPP 的 11 個成員國代表在一份聲明中表示，這一協定將加強各成員經濟體之間的互利聯繫，促進亞太地區的貿易、投資和經濟增長。成員國將努力推動立法機構完成 CPTPP 審批，推動協議儘快生效。這一協議將在得到 6 個成員國立法機構批准的 60 天後生效。



去年 1 月，美國退出跨太平洋夥伴關係協定 (TPP)。參與 TPP 談判的其他 11 個成員國對原協定作出修改，形成 CPTPP。



智利外交部國際經濟關係總司 8 日在一份公告中表示，CPTPP 與 TPP 在市場准入、貿易便利化、電子商務和服務貿易等方面均無差異，最大區別在於新協定凍結舊協定中關於知識產權等內容的 20 項條款。



簽署 CPTPP 的國家有日本、加拿大、澳洲、智利、紐西蘭、新加坡、汶萊、馬來西亞、越南、墨西哥和秘魯。根據智利外交部的數據，CPTPP 覆蓋 4.98 億人口，國內生產總值 (GDP) 之和占全球經濟總量的 13%。



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