川普公布2020年競選口號：讓美國繼續偉大！

摘要：川普周六晚間表示，此前選舉中「讓美國再次偉大」的口號不能繼續使用了，這是因為他已經做到了，因此 2020 年將採用新口號。

如果說之前外界觀點都是臆測，那麼昨天的活動表明，川普的目光已經正式盯上 2020 了。

在當地時間周六晚間，美國總統川普在賓夕法尼亞的一場活動上表示，其 2020 年競選的口號為「讓美國繼續偉大！」（Keep America Great!），而要實現這一點，就要選擇合適的人。他稱：

只有選舉那些支持我們的工作議程，並且為我們的價值觀而努力爭取的人，才能達到這個目標。

川普還表示，此前選舉中使用的「讓美國再次偉大」的口號不能繼續使用了，這是因為他已經做到了。

事實上，隨著近期川普不顧全球的反對加征鋼鐵和鋁進口關稅，外界已在開始討論他將目光瞄向 2020 年大選。

華爾街見聞《主編精選》此前文章提到，為何川普會不顧白宮內外的反對力推關稅計劃，政治利益可能是其中最關鍵的考量。在自由貿易和貿易保護之間，如果說川普面臨的是「兩害相權取其輕」的抉擇，那麼實行貿易保護無疑是「輕」的選擇。

CNN 政治評論作者 Errol Louis 這樣表示，川普的意圖很明顯：不管關稅計劃多麼不受華爾街歡迎，也不管這對消費者而言代價有多高昂，只要能改寫政治版圖，受到可以幫他在 2020 年獲得連任的那部分選民歡迎就行。

而在這之中，包括賓夕法尼亞在內的民主黨大本營「鐵鏽地帶」的選民支持，就尤為重要。而昨晚川普在活動上的態度，也明顯透露着這種意圖。

他在活動上表示，計劃實行的 25% 的鋼鐵進口關稅將會促進賓夕法尼亞的經濟增長。「你們的鋼鐵行業就要回歸了！」

『新聞來源／華爾街見聞』