騰訊(00700-HK)ADR向高位邁進 港交所(00388-HK)大幅拉升

美股3大指數報升，港股ADR指數按比例計算收報31396點，升399點，升1.27%。騰訊控股(00700-HK)將於3月21號公布業績，市場普遍預期收入及盈利均可增長約60%。騰訊ADR收報455.88元，較港收市升8.88元，距離正股在1月29日所創的盤中紀錄高位(476.6元)，尚餘約4.5%。根據彭博的統計，分析員中最高的目標價更高見547港元。
其他大型藍籌全線做好，匯豐控股(00005-HK)ADR收報77.68元，較港收市升1.08元；港交所(00388-HK)ADR收報288.56元，較港收市升4.36元；中人壽(02628-HK)ADR收報23.48元，較港收市升0.28元。
油價扭轉過去兩日的跌勢，中國油(00857-HK)ADR收報5.44元，較港收市升0.09元；中海油(00883-HK)ADR收報11.44元，較港收市升0.16元；中石化(00386-HK)ADR收報6.44元，較港收市升0.04元。
中移動(00941-HK)ADR收報72.65元，較港收市升0.45元；聯通(00762-HK)ADR收報9.84元，較港收市升0.1元；中電信(00728-HK)ADR收報3.47元，較港收市升0.02元。
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