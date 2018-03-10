美國就業報告強勁 但並未促使Fed急於升息

儘管美國 2 月新增就業數據亮眼，但就業報告細節讓聯準會 (Fed) 得以堅持緩慢升息。

美國 2 月新增就業達 31.3 萬人。但工資僅上升 0.1%，年率亦僅上升 2.6%，接近過去二年平均水準。

CIBC 公司分析師葛蘭成 (Andrew Grantham) 說，工資數據證實，1 月工資大幅上升僅屬暫時，有助減緩通貨膨脹上升的擔憂。他說，Fed 今年將升息三次，而非分析師目前預估的四次。

強勁的就業成長，並未改變芝加哥 Fed 銀行總裁 Charles Evans 的觀點。他預期 3 月將按兵不動，直到年中才會升息。

Evans 在接受 CNBC 訪問時說：「我較希望再等一等，直到年中，再升息。」

他說持續對通貨膨脹低於 2%，感到緊張。

「我認為環境很不尋常。低利率環境影響了我們的觀點，讓我們不急於升息，」Evans 說。

West 銀行首席經濟學家安德森 (Scott Anderson) 說，雖然就業報告看來火熱，但他仍預測今年將三度升息。要升息四次，工資成長必須持續，失業率亦需下降。

根據 CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，投資人預期今年將升息三次。升息四次的機率約為 35%。