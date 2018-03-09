超商雙雄業績暴衝 前2月營收成長1成左右

農曆年節消費買氣旺，超商業績受到加持，超商雙雄統一超 (2912-TW)、全家 (5903-TW)2 月合併營收雖較上月衰退，但年增幅分別達 19%、16.01%，累計前 2 月合併營收也均較去年同期成長約 1 成，業績相當亮麗。

統一超 2 月合併營收 192.19 億元，月減 1.71%、年增 19%，累計前 2 月合併營收 387.72 億元，年增 10.17%。

統一超說明，轉投資事業中，海外事業的菲律賓 7-ELEVEN 展店速度快，店數已達 2313 店，較去年同期大增 304 店，推升業績年增 20%；而統一速達 (黑貓宅急便) 因去年春節落點不同，加上春節訂購年菜、送禮需求增加，帶動業績成長超過 20%。

另一方面，統一超本業 7-ELEVEN 表現亮眼，集結大份量包裝的國內外年節必買等超過 40 款商品，帶動休閒食品類別業績成長超過 60%；而鮮食持續以標竿專賣店為訴求，類別業績也成長近 30%。

與鮮食同樣具有高毛利特性的 CITY CAFÉ 成功搶攻開工商機，透過吞出「One Shot Espresso」的多加一份濃縮客制化服務，類別業績成長近 10%。

全家 2 月合併營收 51.97 億元，月減 5.25%，年增 16.01%，累計前 2 月合併營收 106.82 億元，年增 9.2%。

全家說明，農曆春節假期間，鮮食和商品整體業績雙雙成長超過 10%，其中，夯番薯、三明治和麵包均有 10-20% 的成長；而歷時一年改革的極品關東煮業績更較去年同期成長近 90%。

而 Let’s Café 掌握過年和開工提神商機，以新品義式濃縮咖啡引進不少來客，銷售年增 10%，並同步帶動手工甜點系列買氣，相關商品銷售年增 30%。

展望 3 月換季時節，全家將陸續引進春夏新品，且今年首度搶進兒童節送禮市場，導入兒童節蛋糕、桌遊等預購，並同步展開母親節蛋糕預購。

統一超同樣高度看好母親節預購買氣，鮮食商品也開始進行換季，將有多樣化限定新品上市。兩大業者均看好 3 月仍可望淡季不淡。

統一超股價日 K 線圖。