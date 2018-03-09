美國11日進入夏令時 美股開盤為北京時間21:30

美國即將于3月11日進入夏令時，當地時間11日(周日)淩晨2點各類鍾表將統一撥快1小時變成3點。12日是夏令時後美股的首個交易日。華爾街使用的美東時間與中國北京時間的時差縮短1小時至12小時，美股常規交易所對應的北京時間變為周一至周五晚21：30至次日淩晨4點，不再是晚上22：30至次日淩晨5點。

美國2018年的夏令時于3月11日當地時間淩晨2點開始，至2018年11月4日結束。

夏時制，又稱日光節約時制(英語：Daylight saving time)和夏令時間(英語：Summer time)，是一種為節約能源而人為規定地區時間的制度。該制度實行期間所采用的統一時間稱為“夏令時”。一般在天亮早的夏季人為將時間提前1小時，這樣可使人早起早睡減少照明量，以充分利用日光節約用電。

1918年，參加第一次世界大戰的美國首次實行夏時制，但戰後立即取消。1942年二次世界大戰期間，美國再度實行夏時制，1945年戰争結束後取消。1966年美國恢複夏時制。

1966年至2006年，美國夏令時都是從每年4月的第一個星期日淩晨2時起至10月最後一個星期日的淩晨2時。從2007年開始，依據節約能源新法案，美國延長了夏令時制的實行時間，開始日期提前到3月第二個星期日，結束日期推後到11月第一個星期日。

美國夏時制的實行與否，完全由各州、各縣自行決定，不由聯邦政府統一規定。目前美國絕大部分地區實行夏令時，美國不實行夏令時的地區包括：亞利桑那州大部分地區，但該州東北的一小部分使用夏令時;夏威夷州;波多黎各和維京群島;美屬薩摩亞、關島和北馬裡亞納群島。

來源：新浪美股

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