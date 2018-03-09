污泥處理量大增 同開2月營收月增36%

同開科技 (3018-TW) 今 (9) 日公布 2 月營收 8438 萬元，月增 36.89%，年增 15.03%，主要為環保污泥處理量大幅成長 42% ，及子公司鐿宸科技工業用乙太網路交換機銷售歐洲市場專案產品出貨貢獻。同開今年前 2 月營收 1.46 億元，年減 17.83%。

同開主管表示，該公司推動多角化事業布局轉型計劃，積極跨入環保污泥處理、工業 4.0、物聯網、自動化等不同產業市場，擴大長期營運發展，降低機電工程產業淡旺季、營收波動明顯的狀況，效益也逐步發酵。

同開指出，今年 2 月營收成長主要受惠旗下子公司鐿宸科技銷售歐洲市場的週期性專案出貨貢獻、及環保污泥回收於 2 月單月處理量自去年同期的 1583 噸大幅攀升達 2261 噸的水準，年增 42%。

同開旗下工業用乙太網路交換機設計公司鐿宸科技，積極開發歐美市場已見初步成效，同開指出，鐿宸科技在本次出貨歐洲市場的專案後，後續每季皆將穩定出貨，將創造同開整體營運強勁成長的動能。

同開看好集團營運轉型貢獻整體營運的成長表現並視為集團的轉型元年。除原有機電工程案件施工入帳、貢獻營收之外，在環保事業方面，積極拓展廢棄物處理範圍及整合上游清理車隊，同時也針對中國大陸地區赤泥及煤矸石等固體廢棄物問題進行開發技術實驗模組確認。

在同開工業電腦方面，自有品牌「ISON」產品持續強化歐美、中東等地區的銷售成長表現；新科技事業方面，近期臨股會通過以換股方式 100% 併購天下數位科技及耀達電腦，藉由三方團隊的合作，加速軟硬體及系統整合的開發，並可望打進包括休閒娛樂、醫療、政府單位等新的垂直產業，發揮最大綜橫效益及高附加價值。