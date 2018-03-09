優步原則上同意退出東南亞市場 轉而持股對手Grab

北京時間9日華爾街日報稱，知情人士透露，優步(Uber)已與東南亞競争對手Grab原則上達成協議，向後者出售其在當地的大部分業務，從而結束兩家公司在這個快速增長地區為争奪市場份額而進行的燒錢戰。

作為交換，優步將獲得Grab大約30%的股份。兩家公司仍在敲定協議最終條款，交易還將取決于監管機構的審批。其中一位知情人士稱，優步獲得的Grab股份可能會低于上述水平。

兩位知情人士透露，為了與Grab以及當地另一家初創公司PT Go-Jek Indonesia争奪市場份額，優步每年的支出達到2億美元左右。總部位于印尼的摩托車-出租車服務公司Go-Jek最近從KKR & Co.和騰訊等投資者手中籌得逾10億美元資金。

優步和Grab發言人均未發表評論。彭博社早前報道稱一筆交易即將達成。

若達成交易，則可能會緩解優步新任首席執行長Dara Khosrowshahi的壓力。這位CEO正試圖在預期的2019年首次公開募股(IPO)之前改善優步的財務狀況。該公司2017年淨虧損44.6億美元，收入73.6億美元。

據知情人士透露，與Grab的談判涉及優步在該地區的所有主要資産，但最終協議可能不包括一小部分東南亞業務。

該交易將證明軟銀集團股份有限公司(SoftBank)的投資策略。軟銀在1月份以77億美元收購了優步15%股份。這家日本公司也是Grab、滴滴出行和ANI旗下Ola的主要股東。Ola的本土市場是印度。

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