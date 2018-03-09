滬指站上3300點創業板飙漲3.5%突破年線 科技股全面爆發

今日早盤，滬深兩市雙雙高開。科技股全面爆發，在區塊鏈、網絡安全等科技題材股的帶動下，中小創個股再次集體上漲，創業板指盤中大漲逾3%，指數重返1800點，并再次突破年線。而滬指全天窄幅震蕩，市場呈現深強滬弱格局。滬指收報3307.17點，漲0.57%，成交額2023億。深成指收報11194.91點，漲1.60%，成交額3097億。創業板收報1856.46點，漲3.53%，成交額1103億。

行業板塊方面，互聯網、軟件服務、半導體、傳媒、國防軍工、電氣設備等行業板塊漲幅居前；而鋼鐵、煤炭、房地産、銀行等行業板塊跌幅居前。概念股方面，工業互聯網、區塊鏈、電子支付、5G等概念板塊漲幅居前；而摘帽、保障房、特鋼等概念板塊跌幅居前。

盤面上，區塊鏈板塊受利好消息刺激，盤中快速拉升。個股中，遊久遊戲(600652-CN)、 禦銀股份(002177-CN)等6隻股漲停，漢得信息(300170-CN)等多股紛紛上漲。消息上，中國人民銀行行長周小川表示，人民銀行在3年多以前就組織了數字貨币相關研讨會，随後又成立了研究所，最近正在和業界組織分布式研發。同時透露，央行目前正在研發的數字貨币叫DCEP。

此外，5G概念股今日亦有不俗表現，板塊漲近3%。個股中，創意信息(300366-CN)、中通國脈(603559-CN)等5隻股漲停，光迅科技(002281-CN)等多股拉升。

技術面上，創業板經過數日橫盤整理，指數連續6個交易日上試1800點壓力，今日放量突破，站上1800點，均線壓力得到有效釋放，創業板或率先迎來反彈行情。操作上，可逢低關注低價小市值績優成長股。

作者：覃漢計

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