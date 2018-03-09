中原: 海航再沽啟德地皮 每呎樓面地價近1萬5000港元合理

中資海航新近透過旗下香港國際建投以63.6億元售出一幅啟德地皮予本地發展商會德豐地產，每呎樓面地價約14950元，相隔1個月該集團連沽3幅啟德地皮。

中原地產測量師黎堅輝表示，是次售出的啟德地皮每呎樓面地價約14950元，作價合理，符合市場水平，較當初購入價高約15%。中原城市領先指數CCL 2017年全年升幅約14%，今次地皮溢價與期內樓價升幅相若，並且與該集團上月沽出的毗鄰兩幅啟德地皮相若，反映發展商是因應市況接貨，未有「癲價」買地。

黎堅輝指，近年市場接連錄得地皮或一手項目以公司股權買賣方式易手的個案，相信情況會繼續發生。因為香港作為一個自由社會，政府不能干預商業機構本身的運作及決定，例如轉換公司股東，相信政府要堵塞以公司買賣形式轉售的地皮交易並不容易，或會影響香港的國際形象。不過，轉售地皮涉及複雜因素及風險，例如有機會將公司隱藏負債轉讓，即使注資合作亦需視乎雙方發展理念等，絕非易事，相信接貨的發展商已經過周詳審慎考慮才作出買地決定。

事實上，近年透過買賣公司形式買地的並非單是本地發展商，經常可見中資蹤影。國內資金持續積極參與本地房地產市場，不會等待政府推地，反而主動出擊透過私人市場買地，以加快發展及資金回籠。

黎氏續指，今次啟德地皮鄰近將來的啟德站，條件優越，預計連同建築成本計，料落成後每呎售價接近3萬元。另外，相信以公司股權轉讓方式的地皮交易會繼續出現。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)