2月假太多 PMI指數NMI指數雙雙大幅下滑

2 月製造業採購經理人指數 PMI 及非製造業經理人指數 NMI，雙雙大幅下滑，所幸指數都在 50％，仍維持擴張態勢。中經院院長吳中書表示，2 項指數明顯下滑，主要是因為 2 月工作天數較 1 月少很多，經季節調整後，2 項指數都只有小幅下滑而已，台灣目前經濟狀況，仍為擴張階段。

中經院發布 2 月製造業採購經理人指數 PMI 為 50.4％，連續 24 個月擴張，續創最長擴張期；非製造業經理人指數 NMI 為 50.7％，連續 12 個月擴張，不過，2 項指數都大幅下滑，中經院院長吳中書表示，季調後其實只是小幅下滑，所以目前台灣的經濟還是擴張態勢，（T）「2 月台灣農曆春節，工作天數明顯減少，PMI 指數從上月的 59％，下滑 8.6 個百分點，來到 50.4％，非製造業經理人指數也從上月的 55.9％下滑 5.2 個百分點，來到 50.7％，雖然 2 項指數都比上月明顯滑落，但還是維持擴張，把年節效應加以修正，季節調整後，則只是小幅下滑，這些資料顯示，目前台灣經濟仍是處於擴張階段。」

此外，全體製造業的「未來 6 個月景氣狀況指數」連續 24 個月呈現擴張，且維持去年 4 月以來的最高點；全體非製造業的「未來 6 個月景氣狀況指數」則是連續 6 個月呈現擴張，升幅創下去年 4 月以來最快擴張速度。吳中書說，3 分之 2 以上的產業對未來 6 個月景氣看法，還是審慎樂觀。

中廣記者陳儷方台北報導。