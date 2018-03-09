日本央行維持貨币政策不變 保持對經濟樂觀看法

日本央行周五維持貨币政策不變，并維持對經濟的樂觀看法，這突顯出該央行确信其大規模刺激計劃正推動通脹率朝目标水平上升。

一如市場的廣泛預期，日本央行維持短期利率目标在負0.1%不變，并誓言將繼續引導10年期日本國債收益率保持在零水準附近。

日本央行政策委員會以8-1的投票做出決議，審議委員片岡剛士投的反對票，不贊同有關日本央行應當提高買債以進一步壓低長債收益率的觀點。

“日本經濟正在溫和擴張，從收入到支出都有一個良性循環，”日本央行在政策聲明中稱。

日本央行總裁黑田東彥随後召開記者會，對政策決定做出解釋。

黑田東彥本周稍早時候表示，在通脹率仍遠低于2%目标水平的情況下，將暫時保持“強有力的貨币寬松政策”。將于本月加入政策委員會的兩位新任副行長也贊成繼續實施寬松政策。

在日元升值威脅到通脹進展的情況下，經濟學家向後調整了對日本央行政策轉變時間的預期。日元今年以來上漲約5%，上周觸及2016年11月以來高位。

“日元當然使日本央行又多了一些謹慎的理由，”前日本央行審議委員白井早由裡周四對彭博表示。“日本央行不可能在新委員上任前夕采取行動。黑田東彥暫時將繼續實施目前的刺激措施。”

來源：新浪美股綜合

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