【異動股】獨角獸概念股攻勢再起 天華超淨(300390-CN)等2股漲停

臨近午盤，獨角獸概念股攻勢再起。截至發稿，天華超淨(300390-CN)漲停報8.89元，聯得裝備(300545-CN)漲停報59.58元，安彩高科(600207-CN)大漲7.91%報9.82元，晶瑞股份(300655-CN)漲4.33%報27.72元，合肥城建(002208-CN)漲3.74%報12.47元，新大陸(000997-CN)、京泉華(002885-CN)、宇環數控(002903-CN)、恒生電子(600570-CN)、先導智能(300450-CN)等個股跟漲超2%。

消息面上，近期，證監會為獨角獸企業“開綠燈”，富士康更是“跑步上市”首發申請昨日順利過會。二級市場A股“獨角獸”概念股早已在演繹瘋狂行情。這些概念股有的具有“獨角獸”潛質，有的被認為參股是市場公認“獨角獸”公司或者與其有産業鏈合作。

數據統計顯示，“獨角獸”企業更叠比較快。在機構擬定的獨角獸榜單上，2016和2017年分别有40家和71家新晉獨角獸企業，但也有22家和19家獨角獸企業從該榜單上消失。另外，從媒體梳理的名單來看，根據不完全統計，市場中的獨角獸公司、獨角獸概念股之和超過200家。其中，“螞蟻金服概念股”就有20家、“小米概念股”有21家、“菜鳥網絡概念股”有7家。

光大證券研報指出，A股市場過去一直面臨着好的科技股紛紛海外上市、優質科技股稀缺的困局。此次針對獨角獸公司A股上市的專項政策支持，無疑將大幅增加優質标的供給，政策取暖將短期帶來情緒提振。

深圳一位基金人士表示，從盤面上來看，“獨角獸”概念股炒作已接近尾聲，“其實更加深遠的影響是，種種迹象表明監管層更為重視新興産業，随着政策的持續推薦，這將改變科技板塊的投資預期。”

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)