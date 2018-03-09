中國央行：2月末M2增8.8% 新增人民币貸款8393億

央行3月9日發布2018年2月金融統計數據報告。

一、廣義貨币增長8.8%，狹義貨币增長8.5%

2月末，廣義貨币(M2)餘額172.91萬億元，同比增長8.8%，增速比上月末高0.2個百分點，比上年同期低1.6個百分點;狹義貨币(M1)餘額51.7萬億元,同比增長8.5%，增速分别比上月末和上年同期低6.5個和12.9個百分點;流通中貨币(M0)餘額8.14萬億元,同比增長13.5%。2月份淨投放現金6788億元。

二、前兩個月人民币貸款累計增加3.74萬億元，外币貸款累計增加548億美元

2月末，本外币貸款餘額129.52萬億元，同比增長12.1%。月末人民币貸款餘額123.86萬億元，同比增長12.8%，增速比上年末高0.1個百分點。

2月份人民币貸款增加8393億元，同比少增3264億元。分部門看，住戶部門貸款增加2751億元，其中，短期貸款減少469億元，中長期貸款增加3220億元;非金融企業及機關團體貸款增加7447億元，其中，短期貸款增加1408億元，中長期貸款增加6585億元，票據融資減少775億元;非銀行業金融機構貸款減少1795億元。

由于年初有春節因素，應綜合前兩個月情況看貸款變動。前兩個月，人民币貸款累計增加3.74萬億元，同比多增5407億元。分部門看，住戶部門貸款累計增加1.18萬億元，其中，短期貸款累計增加2637億元，中長期貸款累計增加9130億元;非金融企業及機關團體貸款累計增加2.53萬億元，其中，短期貸款累計增加5158億元，中長期貸款累計增加1.99萬億元，票據融資累計減少428億元;非銀行業金融機構貸款累計增加67億元。

2月末，外币貸款餘額8927億美元，同比增長7.5%。前兩個月外币貸款累計增加548億美元，其中2月份增加75億美元。

三、前兩個月人民币存款累計增加3.55萬億元，外币存款累計增加448億美元

2月末，本外币存款餘額172.96萬億元，同比增長8.4%。月末人民币存款餘額167.67萬億元，同比增長8.6%，增速比上年末低0.4個百分點。

2月份人民币存款減少3011億元，同比多減2.61萬億元。其中，住戶存款增加2.87萬億元，非金融企業存款減少2.4萬億元，財政性存款減少5287億元，非銀行業金融機構存款增加3125億元。

前兩個月，人民币存款累計增加3.55萬億元，同比少增2349億元。其中，住戶存款累計增加3.74萬億元，非金融企業存款累計減少2.38萬億元，財政性存款累計增加4523億元，非銀行業金融機構存款累計增加1.91萬億元。

2月末，外币存款餘額8358億美元，同比增長11.1%。前兩個月外币存款累計增加448億美元，其中2月份增加0.3億美元。

四、2月份銀行間人民币市場同業拆借月加權平均利率為2.73%，質押式債券回購月加權平均利率為2.87%

2月份銀行間人民币市場以拆借、現券和回購方式合計成交55.41萬億元，日均成交3.26萬億元，日均成交比上年同期增長22.2%。其中，同業拆借日均成交同比增長35.4%，現券日均成交同比下降6.6%，質押式回購日均成交同比增長26.3%。

2月份同業拆借加權平均利率為2.73%，比上月末低0.05個百分點，比上年同期高0.26個百分點;質押式回購加權平均利率為2.87%，比上月末低0.01個百分點，比上年同期高0.26個百分點。

五、2月份跨境貿易人民币結算業務發生2973.8億元，直接投資人民币結算業務發生1531.4億元

2018年2月，以人民币進行結算的跨境貨物貿易、服務貿易及其他經常項目、對外直接投資、外商直接投資分别發生2214.9億元、758.9億元、382.7億元、1148.7億元。

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