ECB放棄寬鬆傾向 朝結束QE邁進一小步 德拉吉任內難見通膨達標

路透報導，歐洲央行 (ECB) 週四例會後，除利率政策按兵不動外，也摒棄長期堅持的必要時增加購債的承諾，朝著讓歐元區經濟擺脫對長期刺激的依賴又向前邁進一小步。歐洲央行保持整體政策不變，並提到如果必要，將在 9 月到期後，進一步延長規模達 2.55 兆歐元 (約 3.16 兆美元) 的購債計劃。但放棄必要時增加購債的措辭，暗示其仍計劃在年底前結束長達三年的刺激計劃。



在美國總統川普按計劃在數小時後宣布對進口鋼鋁徵收關稅前，歐洲央行總裁德拉吉表示，歐元區經濟增長甚至可能快於現在的預期，經濟面臨的最大風險是，全球貿易戰和美國的另外一個政策意向 -- 放鬆銀行監管。



在通過大規模刺激舉措使歐洲經濟恢增長後，歐洲央行正謹小慎微地撤走這些支持，擔心任何大動作都會令之前的努力前功盡棄，使其不得不逆轉政策，這麼做即尷尬，同時也會給經濟造成損害。



雖然歐洲央行的努力已初見成效，該行上調今年的經濟增長預估，但 ECB 唯一政策任務 -- 通脹率 -- 在未來幾年將無法達到目標，德拉吉在明年底結束八年任期時，可能看不到通脹達成目標的這一天了。



德拉吉在記者會中提到，「經濟增長前景堅定我們的信心，即通脹將升向我們設定的低於但接近 2% 的目標。與此同時，核心通脹指標仍低迷，尚未顯露出令人信服的、持續回升的跡象。我們政策任務是實現價格穩定，這方面我們還不能宣告取得勝利。」



歐洲央行放棄所謂的寬鬆傾向基本上是象徵性的，因鮮有人預計 ECB 會增加購債，德拉吉甚至稱之為 “保守舉措”。但管委會一致同意做出這樣的調整，仍被看做是央行將大幅調整政策指引的先兆。ECB 在前幾次會議上所暗示，此次行動預示著，他們可能在夏季會議上採取行動。



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