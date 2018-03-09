加密貨幣交易平台幣安上市 Ontology

加密貨幣交易平台幣安 (CRYPTO:BNB) 現已上線 Ontology (CRYPTO:ONT)，並開通 ONT/BNB、ONT/BTC、ONT/ETH 交易市場，邀您體驗！ ONT 充值通道現已開放。



本體網絡是基於區塊鏈 / 分佈式賬本構建的跨鏈、跨系統、跨行業、跨應用和跨終端的信任體系，能夠實現區塊鍊和互聯網的連接的基礎共鏈。本體網絡的定位是信任的底層基礎設施和信任的底層價值通道。



ONT 代幣 53.7% 的流通量是沒有鎖倉期的（在這個階段，ONT 可以進行轉移和交易）。比如，社區所擁有的比例是不鎖倉的，將會在後續進行分發。



Ontology 已經進行了眾多的技術性合作，同時一些企業也正計劃在 Ontology 上搭建應用。我們也計劃在社區內進行空投。在未來，Ontology 會面向公眾發布定期報告，進一步介紹 ONT 的流通、分發和鎖倉期情況。



如下是 ONT 的分發比例，其中流通的比例顯示在括號內：



- Ontology 社區：12%（12%）



- 機構合夥人：28%（6%）



- NEO 委員會：10%（10%）



- Ontology 生態系統發展：25%（12%）



- Ontology 技術社區獎勵：10%（10%）



- Ontology 核心團隊：15%（3.75%）



瀏覽白皮書，請訪問：

http://abnnewswire.net/lnk/3V9W5A5K

電郵: contact@ont.io