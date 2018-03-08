《2018中國國際不良資產論壇》不良資產行業將迎國際盛宴 400+頂級投資機構齊聚

2018 年 4 月 19 日 - 20 日，第四屆中國國際不良資產投資與危困企業重整論壇將在深圳隆重舉行，共謀中國不良資產投資與危困企業重整市場的穩健發展！

承上啟下 彙聚不良行業高端人脈圈

通達金融已成功在北京、香港、上海舉辦了三屆的特殊機會投資領域國際高端論壇及十余場高端專業的培訓沙龍活動，積累了境內外具有國際影響力的不良資產投資及危困企業重整的核心人脈圈。累計有 Apollo Global Management、KKR、BlackRock、Blackstone、Lone Star、Oaktree Capital 、DAC Management、Fortress Capital、Double Haven Capital、Bain Capital、Carlyle Group、Baring Private Equity Partners Asia、Phoenix Property Investors、CPPIB ASIA INC、D E Shaw、JLA Asia、United Oriental Capital、Davidson Kempner Capital、Shoreline Capital、Citigroup Global Markets、ADM Capital、Deutsche Bank、Shore Vest、Belos Capital、Brookfield Asia 、HaiTong Captial、Mahon China Investment Management、Macquavie Capital Limited、Morgan Stanley、CDIB Capital、DBS、Eight Capital Management、Standard Chartered 、GE Capital、新加坡政府投資公司、加拿大養老基金投資公司、誠通湖岸投資管理有限公司、大華銀行、湖岸投資、鼎暉投資、泰康資產、東方藏山資產管理有限公司、春華資本集團、中金公司、BMO 銀行金融集團、天利控股、钜派投資、中銀集團投資有限公司、美國德太投資有限公司、信達資產、長城資產、華融資產、東方資產、浙商資產、江蘇資產、國厚資產、粵財資產等國際投資機構參與及分享全球的寶貴經驗。在政府、監管及市場化機構等多方力量共同努力與鼎力支持下，通達金融繼續深耕研究，繼往開來。歡迎不良資產行業的投資與處置的新朋老友歡聚深圳，共用全球智慧！

最具有公信力的本土與國際融合的資金端、資產端、處置端平臺！

在過去三屆中 CNCR 立足中國市場，融合國際資本搭建不良資產管理及化解危困企業的債務問題為重心議題提供了一個市場化、資訊化的交流平臺。CNCR2018 將繼續從市場實際出發，努力搭建最具價值和影響力的特殊機會投資領域研究和交流的平臺！

2018 年特殊機會投資領域重要課題：特殊資產、債券違約、破產重整、債轉股

CNCR2018 將邀請多位具有十幾年豐富經驗的特殊機會投資領域的專家將借助 CNCR 平臺，分享團隊最佳的投資策略及創新處置經驗。

大會將探討如何借鑒全球智慧共謀中國特殊機會投資行業之路，全方位多管道盤活危困企業；防範信用風險，市場化方式處置債券違約，並深入討論新監管形勢下銀行不良資產市場趨勢；新形勢新特徵下中國特殊機會投資與管理機遇和風險；跨境不良資產投資交易；中國特殊資產投資策略及經驗之道、化解銀行不良資產壓力；探討不良債權創新處置模式；從 LP 視角看中國不良資產投資及管理；商業銀行不良資產創新化解管道探討；探討中國不良資產管理市場的痛點及難點；從特殊機會投資基金及夾層基金看中國特殊產投資市場；不良資產證券化定價及投資市場分析；地方 AMC 不良資產投資機會及創新合作模式；以破產重整方式妥善處置危困企業；中國債券違約市場投資機遇及風險等核心議題多維度全方位來深入交流，行業領袖專家共同探討 2018 年不良資產行業的新趨勢新方向新未來！

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http://www.opplandcorp.com/CNCR2018/